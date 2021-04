Desde hoy exigen PCR negativo de coronavirus a choferes brasileños en la aduana de Bernardo de Irigoyen

Guillermo Fernández, intendente de Bernardo de Irigoyen, explicó que las nuevas medidas de control que se realizarán en la frontera con Brasil para el ingreso de camiones all país incluyen el pedido del PCR negativo expedido dentro de las 48 horas.

Guillermo Fernández – Radio República



Fernández comentó que la aduana de tránsito vecinal fronterizo está cerrada desde el inicio de la pandemia. En cambio, la aduana de carga de camiones continúa funcionando desde el principio, con el personal de salud presente en la aduana para controlar síntomas de los transportistas.

Detalló que hay un promedio de 150 camiones que entran y salen diariamente, todos ellos controlados al ingresar a Argentina.

“Me comuniqué con la encargada de salud de Bernardo de Irigoyen y con quien integramos el comité de emergencia para ver las nuevas directivas que se tomarán a partir de hoy miércoles”, mencionó y explicó que “se exigirá a los transportistas del país vecino que tengan el PCR hecho 48 horas antes. Aquellos argentinos que crucen a la ciudad y permanezcan aquí podrán realizar el test rápido en el hospital. Quienes sigan el viaje en Argentina podrán realizarlo en San Pedro o San Vicente”.

“Es preocupante la situación y los contagios; queremos resguardar a los trabajadores que están en la aduana y las demás personas de la provincia y es por eso que se tomaron estas medidas en el Ministerio de Salud Pública junto al Gobierno de la provincia”, agregó Fernández.

El jefe comunal además dijo que era un pedido de la sociedad que se hicieran testeos rápidos a los choferes que cruzan la frontera, señaló que si bien el test rápido no es 100% seguro, serviría para así poder tener al menos un 70% más de seguridad.

El intendente de Bernardo de Irigoyen reconoció que estas medidas podrían generar molestias en las empresas brasileñas, pero recalcó que la prioridad es la salud de la gente. “Tuvimos pérdidas de gente que fue pionera de nuestra zona y eso es un dolor muy grande, queremos estar seguros y poder cuidar a la sociedad”, añadió.

Fernández aclaró que estas nuevas medidas se pusieron en funcionamiento a partir de hoy miércoles, por lo que en los próximos días podrían dar números de los resultados de testeos a camioneros del país.

También se refirió al cuidado de la gente en Bernardo de Irigoyen. “Siempre estamos pidiendo a la comunidad que nos acompañe. Los jóvenes bajan los brazos, piensan que la pandemia ya pasó y sabemos que no es así, quieren juntarse o salir, estamos realizando controles junto con la policía para poder tener una organización y seguridad”.

Aseguró que Migraciones controlará los resultados de PCR negativo en la frontera y remarcó que los transportistas brasileños que no tengan estos testeos hechos no podrán ingresar al país.

#Brasil Camioneros se oponen a presentar PCR negativo con un margen 72 horas e iniciaron una manifestación en el Puente Internacional Tancredo Neves https://t.co/2F5aAolu9t pic.twitter.com/WwMUVcnRua — misionesonline.net (@misionesonline) April 14, 2021

La exigencia del PCR negativo

Debido a la compleja situación epidemiológica de los países limítrofes, desde Nación implementaron el testeo obligatorio para los transportistas que ingresen al país, como forma de evitar el contagio de coronavirus. Este lunes, las autoridades sanitarias misioneras mantuvieron una reunión con el Sindicato de Camioneros, para ultimar detalles sobre esta medida que será implementada en los pasos fronterizos de Misiones.

Sobre el tema, Javier Rotela, secretario gremial de dicho sindicato brindó detalles sobre los puntos acordados tras el encuentro.

El secretario gremial del Sindicato de Camioneros contó que este lunes a la mañana mantuvo una reunión con el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón y su equipo, en la que uno de los principales ejes que se abordó fueron las exigencias para el ingreso y egreso de camiones. A partir de esta reunión se emitió una resolución.

“Los camioneros que ingresan a la Argentina, en su gran mayoría son brasileros. Ellos entran y no había una exigencia de los test que se hacían. O sea que a partir de ahora se va a empezar a exigir eso, como una complementación de las documentaciones que si no presentan en la aduana no van a poder pasar al país”, explicó Rotela sobre una de las medidas acordadas con las autoridades de la cartera sanitaria.

Aclaró además que estos testeos también se les exigirá a los camioneros locales, y no solamente a aquellos que vengan de algún país vecino. Asimismo, confirmó que habrá un puesto de testeos, a pesar de que en muchas empresas previamente ya realizan la prueba a los choferes.

“Estamos ajustando algunas cosas para poder complementar al Sindicato, a la Cámara Empresarial y el Ministerio de Salud. Por eso se realizó esta reunión muy importante para decidir cómo se va a implementar”, comentó Rotela, quien además hizo hincapié en la necesidad de esta medida, teniendo en cuenta que muchos conductores no se quieren realizar el hisopado.

Al mismo tiempo, consideró que la situación epidemiológica que se vive es compleja y a raíz de esta constatación es que apuntan a crear alternativas para proteger a este sector, que es uno de los más expuestos al virus.

“Hay gente que hace un pase todos los días, por eso son implementaciones que las vamos a ir haciendo a medida que pasa el tiempo y lo vamos a ir mejorando”, comentó el secretario del Sindicato de Camioneros.

Añadió: “Nosotros somos la primera provincia en lograr que los choferes argentinos, principalmente los misioneros que se van al exterior, más a Brasil, pudieron conseguir su vacuna. Es una cosa muy importante que no se llevaba en cuenta que el camionero es el que más viaja y puede ser una persona que traiga un contagio importante”.

De acuerdo a las cifras manifestadas por Rotela, hay alrededor de 400 choferes vacunados, entre ellos se priorizaron a los que hacen el cruce de fronteras. En tanto sobre los camioneros brasileños indicó que en su gran mayoría ya traen el PCR negativo para poder cruzar la frontera.

De esta manera, el secretario hizo hincapié en que aquellos conductores que no posean ningún testeo que compruebe que no tienen coronavirus no podrán circular y serán retenidos en los respectivos controles.

