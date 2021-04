Intento de homicidio a Manuel Sánchez: la prueba de parafina dio positivo en Santiago Negrete

El atacante efectuó dos disparos con su mano derecha, según se pudo determinar a través de las pericias. La víctima brindó su declaración ayer por la noche desde el hospital y señaló que el joven de 20 años intentó asesinarlo cuando estaban sólos en el auto.

La Justicia avanza en la investigación por el intento de homicidio contra Manuel Sánchez (19 años), el joven universitario baleado y apuñalado en las primeras horas del lunes, y a cada paso, la situación del principal sospechoso Santiago Negrete (20) se complica aún más.

En las últimas horas, la causa tuvo novedades importantes. Una de ellas es que la prueba de parafina (una práctica que determina si una persona ha utilizado un arma de fuego) dio positivo en Negrete y las autoridades lograron determinar que en el intento de asesinar a Manuel Sánchez efectuó dos disparos con su mano derecha, una de las balas quedó alojada en el maxilar derecho de la víctima y el otro pasó de largo sin impactar en él. Hasta el momento, hallaron una de las vainas y por eso en estos momentos se realizan tareas investigativas en el auto donde se desencadenó el hecho para intentar hallar la segunda.

Ayer por la noche, desde el Hospital Madariaga de Posadas donde está internado, Manuel Sánchez brindó su primera declaración testimonial frente al Juan Manuel Monte que instruye la causa y contó como sucedieron los hechos.

Fuentes del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas señalaron a Misiones Online que el joven universitario narró que el lunes por la noche fue a cenar a lo de su novia y cerca de la medianoche, cuando emprendía el regreso a su casa en su auto, al llegar a la intersección de la calles Chubut y Perito Moreno, una persona le hizo señas que parara y él reconoció a Negrete, con quien mantenía una relación de amistad.

Según el testimonio, Negrete le pidió si le podía llevar a su casa porque “se había quedado a pie” a lo que él accedió. Hicieron pocas cuadras juntos arriba del vehículo cuando el joven de 20 años intentó asesinar a balazos y puñaladas a Sánchez. También buscó ahorcarlo con sus manos, contó la víctima frente al Magistrado.

Negrete permanece alojado en una celda de la Comisaría Tercera como único y principal sospechoso del hecho y el viernes declarará frente al juez. También, ese día, se le tomará testimonio a la pareja de Sánchez .

Entre las pruebas que logró recolectar la Justicia están una pistola calibre 22, utilizada en el hecho, y dos celulares que estaban en el interior del vehículo VW Voyage estacionado sobre la avenida Maipú y calle Perito Moreno donde se inició el ataque.

A la víctima le diagnosticaron “herida cortante en cervical, cara y ambos miembros superiores, herida por arma de fuego con orificio de entrada en maxilar región derecho sin orificio de salida, neumotórax izquierdo, se le colocó tubo de avenamiento pleural”. Ayer fue intervenido quirúrgicamente de sus lesiones más graves (entre ellas un corte en el pulmón) y actualmente se encuentra estable y sin riesgo de vida.

En un relato exclusivo para Misiones Online, la enfermera que le salvó la vida a Manuel contó con detalles lo sucedido esa noche y describió la saña con la cual Negrete atacó al joven.

“Fue pasada la medianoche, a esa hora yo siempre salgo a pasear a mis perros. Ahí escuché que alguien pedía ayuda, por eso me fui hasta la esquina y ahí lo vi a Manu. Él estaba corriendo en la avenida Maipú, mientras lo seguía otro chico”, comenzó su relato la mujer.

Continúo diciendo que “en determinado momento, lo agarra y empieza a apuñalarlo en el cuello varias veces. Se notaba que lo hizo con mucho odio, fue horrible, a mi me quedó grabado.”

Manu se levantó y “fue corriendo en dirección a mi casa, por una cuadra, cuando el chico vuelve a herirlo, lo vuelve a agarrar del cuello y lo empieza a hincar. En ese momento Manu se cae a la vereda, Negrete lo agarra de la cabeza y lo empieza a reventar contra la escalera de la vereda, le pegaba piñas y le pateaba la cabeza.”

Dio la casualidad que la mujer que asistió desde primer momento a Manuel es enfermera. Según ella misma contó, momentos previos al ataque, había llegado de trabajar.

“Cuando yo me metí”, dijo la enfermera “el agresor se va corriendo para la calle Herrera. Intenté llamar a la Policía pero el otro chico volvió y continuó pisando la cara y pateando. Ahí me tiré arriba de Manu y justo en eso llega la camioneta de la Policía.”

En ese momento llegaron varios móviles de la Policía que lograron detener al joven Santiago Negrete.

“Le pedí que me hable, empecé a auxiliarlo con lo poco que tenía. Me doy cuenta que tenía literalmente partida su cabeza. También noté que tenía una herida de bala sin salida en la parte de la sien”, describió la enfermera.

Agregó que además tenía múltiples heridas de arma blanca en el cuello.

“Le hablé, le pedí que por favor no se vaya mientras él me miraba y me decía por favor no me dejes solo”