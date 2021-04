Cuándo llega el VAR al fútbol argentino

El pasado fin de semana se jugó el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, la Academia consiguió quedarse con el partido luego de que Mauro Vigliano sancione un polémico penal que Enzo Copetti lo cambió por gol a los 93 minutos, la historia pudo haber sido otra si hoy en día estuviese ya instalado el VAR. Desde el Rojo salieron con los tapones de punta para atacar directamente a Claudio Tapia, presidente de la AFA, haciendo referencia que este es uno de los responsables de que su equipo salga perjudicado por las diferencias políticas que existe con los mandamases de Independiente Hugo y Pablo Moyano.

Así empezó a acrecentarse la polémica de porque nuestro fútbol, uno de los más importantes a nivel sudamericano todavía no tiene el VAR, siendo que la mayoría como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay si lo tienen. Además, desde hace dos años se está trabajando en la implementación de esta ayuda para los árbitros en nuestro fútbol, la AFA invirtió el dinero para poner todo en marcha, pero será implementado recién después de la Copa América cuando todo indicaba que ya se iba a usar en esta Copa de la Liga que está transitando.

Según informaron, no se llegó a implementar la utilización del VAR en esta temporada actual por la pandemia y también porque no llegó un aval por parte de los dirigentes que autorice, por eso se fue postergando hasta después de la Copa América.

En el 2019 se armó un grupo de trabajo el cual estaba encabezado por el vicepresidente de Acassuso, Javier Marín y Pablo Silva, en un proyecto que costó alrededor de un millón y medio de dólares para disminuir la cantidad de errores en los partidos, pero los campeonatos fueron pasando y hasta el momento no se vio nada. Para colmo, Marín renuncio a su puesto en Project Líder y Silva hoy en día está trabajando en Paraguay junto a Horacio Elizondo, quien es el encargado del Comité de Árbitros en la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Quienes quedaron como principales responsables del proyecto son Beligoy, como el gerente de desarrollo, Luis Castro, el jefe técnico y ex asistente, Sergio Viola, Mauro Vigliano y Hernán Maidana, quienes fueron designados como instructores, más allá de que aún están en funciones.

#Tenis: el argentino Franco Feitt fue suspendido de por vida por arreglar partidoshttps://t.co/QLnJmQ3iNW pic.twitter.com/0RIPiqgJSX — misionesonline.net (@misionesonline) April 14, 2021

“El VAR llegó para erradicar los errores claros, obvios y manifiestos: el gol que entró o no entró, la trompada que no vio el árbitro, si la falta fue un metro afuera o adentro del área. Si sucede que hay 10 errores por fin de semana, y el VAR soluciona 8 o 9, firmo”, fueron las palabras de Federico Beligoy, quien se mostró muy enojado por los constantes fallos de su cuerpo arbitral. Al parecer la implementación del VAR en nuestro futbol parece un hecho en el corto plazo, ya que no quieren permitirse más errores de tanta magnitud.

En nuestro país el VAR se utilizará en una sede central ubicada en el predio de Ezeiza, al igual que en las grandes ligas del mundo como España, Holanda, Alemania y Portugal. De no llegar a finalizarse la Central la idea es utilizar un camión en exteriores y también esta podría ser una opción dependiendo de los estadios donde se jueguen ya que no todos cuentan con la infraestructura necesaria como por ejemplo una buena señal de internet que permita que esto se reproduzca sin problemas.

Habrá entre 8 y 16 cámaras, dependiendo de la dificultad o la trascendencia del partido. Hay monitores que seguirán el vivo y otros que se utilizarán para las repeticiones. Y un protocolo estricto que deberá cumplirse al pie de la letra.

JD-EP