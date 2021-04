Caso Negrete: “Según el código penal, estaríamos ante una tentativa de homicidio”, aseguró el abogado penalista Hugo Zapana

El abogado penalista Hugo Zapana, habló con Misiones Online para analizar el caso Negrete. Explicó cuáles son las consideraciones legales y que penas prevé el código penal argentino para este tipo de casos. Además afirmó que Santiago Negrete debería cumplir si o si una condena en prisión.

“Si bien desconozco los pormenores del hecho, en principio estaríamos ante una tentativa de homicidio, que es cuando el individuo que se propone cometer un ilícito no termina de ejecutarlo por cuestiones ajenas a él”, aseguró el letrado.



Explicó también que “el código penal es muy complejo y difícil de comprender en los tres artículos de tentativa de homicidio lo que genera diferentes interpretaciones”

“En principio hay que analizar cuatro puntos que son: ideación, preparación, ejecución y consumación. En este caso se cumplen las tres primeras”, subrayó Zapana.

Caso Negrete: “Al haber salido con un arma la conducta ya es punible”

Zapaana aseveró que “lo que interesa es la acción de que el sujeto no pudo matar por cuestiones ajenas él, pero que tenía la intención” , y aclaró también que «las penas que se prevén van de 10 a 20 años o de 15 a 20 dependiendo las circunstancias de cada caso y el comportamiento pre y pos delictual”.

Si bien el único sospechoso todavía no declaró ante un juez, hay que aclarar que en la Argentina “no existen delitos que no sean excarcelables”, además aclaró que “hay que evaluar varias cosas, como la posibilidad de entorpecer la investigación o el hecho de fugarse, pero no hay ningún delito que no sea excarcelable”.

Según detalló el profesional, este tipo de casos “hay que partir de que la premisa de que podíamos estar en presencia de un homicidio calificado y luego ir descartando hasta llegar al verdadero delito”.

Sobre esto explicó que “es todo muy prematuro como para aventurar una opinión sobre la decisión del juez, si yo fuese el abogado -que no soy ni seré- intentaría conseguir una excarcelación demostrando que no existen estos riesgos».

Zapana dijo que es importante aclarar que “ni siquiera con la mejor interpretación a favor del imputado de bajarle la condena, ni siquiera así estaría en condiciones de obtener una condena de ejecución condicional”

Y remarcó: “Si el juez llega a fallar con la pena más leve para el imputado deberá cumplir, al menos, 5 años de prisión”.

VN-EP