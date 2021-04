Camioneros de Brasil se oponen a presentar PCR negativo con un margen 72 horas e iniciaron una manifestación en el Puente Internacional Tancredo Neves

Un grupo de camioneros provenientes de Brasil, inició una manifestación este miércoles en el Puente Internacional Tancredo Neves, luego de la medida emitida por el Gobierno de Argentina de exigir un PCR negativo de coronavirus cada 72 horas.

Son aproximadamente 60 camioneros brasileños que se encuentran manifestándose en el Puente Tancredo Neves del lado brasilero y no permiten que ingresen y egresen camiones, en reclamo al Gobierno de Argentina porque pedirles el test negativo de coronavirus cada 72 horas y tiene un costo muy elevado (180 reales) para cada camionero.

Los camineros evalúan que se pueda presentar el test de Covid-19 negativo una vez al mes y se estarán movilizando hasta obtener una respuestas por parte de las autoridades.

PCR para transportistas y camineros

Debido a la compleja situación epidemiológica de los países limítrofes, desde Nación implementaron el testeo obligatorio para los transportistas que ingresen al país, como forma de evitar el contagio de coronavirus. Este lunes, las autoridades sanitarias misioneras mantuvieron una reunión con el Sindicato de Camioneros, para ultimar detalles sobre esta medida que será implementada en los pasos fronterizos de Misiones.

Sobre el tema, Javier Rotela, secretario gremial de dicho sindicato brindó detalles sobre los puntos acordados tras el encuentro.

El secretario gremial del Sindicato de Camioneros contó que ayer lunes a la mañana mantuvo una reunión con el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón y su equipo, en la que uno de los principales ejes que se abordó fueron las exigencias que se implantarán para el ingreso y egreso de camiones. A partir de esta reunión se emitió una resolución.

“Los camioneros que ingresan a la Argentina, en su gran mayoría son brasileros. Ellos entran y no había una exigencia de los test que se hacían. O sea que a partir de ahora se va a empezar a exigir eso, como una complementación de las documentaciones que si no presentan en la aduana no van a poder pasar al país”, explicó Rotela sobre una de las medidas acordadas con las autoridades de la cartera sanitaria.

A su vez, aclaró que estos testeos también se les exigirá a los camioneros locales, y no solamente a aquellos que vengan de algún país vecino. Asimismo, confirmó que habrá un puesto de testeos, a pesar de que en muchas empresas previamente ya realizan la prueba a los choferes.

“Estamos ajustando algunas cosas para poder complementar al Sindicato, a la Cámara Empresarial y el Ministerio de Salud. Por eso se realizó esta reunión muy importante para decidir cómo se va a implementar”, comentó Rotela, quien además hizo hincapié en la necesidad de esta medida, teniendo en cuenta que muchos conductores no se quieren realizar el hisopado.

Al mismo tiempo, consideró que la situación epidemiológica que se vive es compleja y a raíz de esta constatación es que apuntan a crear alternativas para proteger a este sector, que es uno de los más expuestos al virus.

Los conductores tendrán que presentar sus test negativos que deben tener un margen de certificado de 72 horas. “Hay gente que hace un pase todos los días, por eso son implementaciones que las vamos a ir haciendo a medida que pasa el tiempo y lo vamos a ir mejorando”, comentó el secretario del Sindicato de Camioneros.

Y añadió: “Nosotros somos la primera provincia en lograr que los choferes argentinos, principalmente los misioneros que se van al exterior, más a Brasil, pudieron conseguir su vacuna. Es una cosa muy importante que no se llevaba en cuenta que el camionero es el que más viaja y puede ser una persona que traiga un contagio importante”.

Fuente: Radio Iguazú

SL-CP+EP