Exclusivo | “Me pedía que no lo deje solo”: el dramático testimonio de la mujer que le salvó la vida a Manuel Sánchez tras el salvaje ataque de Santiago Negrete

Se conoció el testimonio de la enfermera que le salvó la vida a Manuel Sánchez tras el ataque de Santiago Negrete. El mismo, es hijo de un reconocido empresario de la noche posadeña y ahora está preso por balear y apuñalar a Manuel, que hoy pelea por su vida. Las primeras hipótesis hablan de una disputa por una chica que mantenía una relación amorosa con la víctima, Manuel Sánchez.

Ahora en un relato exclusivo para Misiones Online, la enfermera que le salvó la vida a Manuel contó con detalles lo sucedido esa noche y describió la saña con la cual Negrete atacó al joven.

“Fue pasada la medianoche, a esa hora yo siempre salgo a pasear a mis perros. Ahí escuché que alguien pedía ayuda, por eso me fui hasta la esquina y ahí lo vi a Manu. Él estaba corriendo en la avenida Maipú, mientras lo seguía otro chico”, comenzó su relato la mujer.

Continúo diciendo que “en determinado momento, lo agarra y empieza a apuñalarlo en el cuello varias veces. Se notaba que lo hizo con mucho odio, fue horrible, a mi me quedó grabado.”

Manu se levantó y “fue corriendo en dirección a mi casa, por una cuadra, cuando el chico vuelve a herirlo, lo vuelve a agarrar del cuello y lo empieza a hincar. En ese momento Manu se cae a la vereda, Negrete lo agarra de la cabeza y lo empieza a reventar contra la escalera de la vereda, le pegaba piñas y le pateaba la cabeza.”

Dio la casualidad que la mujer que asistió desde primer momento a Manuel es enfermera. Según ella misma contó, momentos previos al ataque, había llegado de trabajar.

“Cuando yo me metí”, dijo la enfermera “el agresor se va corriendo para la calle Herrera. Intenté llamar a la Policía pero el otro chico volvió y continuó pisando la cara y pateando. Ahí me tiré arriba de Manu y justo en eso llega la camioneta de la Policía.”

En ese momento llegaron varios móviles de la Policía que lograron detener al joven Santiago Negrete.

“Le pedí que me hable, empecé a auxiliarlo con lo poco que tenía. Me doy cuenta que tenía literalmente partida su cabeza. También noté que tenía una herida de bala sin salida en la parte de la sien”, describió la enfermera.

Agregó que además tenía múltiples heridas de arma blanca en el cuello.

“Le hablé, le pedí que por favor no se vaya mientras él me miraba y me decía por favor no me dejes solo”