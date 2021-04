Reclaman una actualización «urgente» de las tarifas en los colectivos de corta y media distancia de Misiones

Juan Manuel Fouce, presidente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP) dijo que es urgente un aumento de tarifas ya que según afirmó que el sector de transporte interurbano atraviesa una profunda crisis económica, profundizada a partir de las restricciones a la circulación impuestas por la pandemia.

“Esta situación es así hace mucho tiempo, lo que agravó la situación y la volvió peor que en la crisis de 2001 es que tenemos una tarifa del 2019 y las compensaciones tarifarias están basadas en litros otorgados en el año 2012 y no tienen actualización desde febrero de 2020”, explicó.

“Lo que está pidiendo hoy el transportista son tarifas, la cantidad de servicios que tenían las empresas se redujeron, la demanda de pasajes está a un 40%. Lo mismo sucede con los servicios urbanos, están congelados en una tarifa muy antigua. Hasta ahora entendemos que no se incrementó la tarifa con motivo de las elecciones de este año. Es lo que ocurrió en 2019, lo cual pone a las empresas en una situación terrible atento a la paritaria de diciembre, y se sumará otra paritaria sin una respuesta del gobierno provincial para poder actualizar los ingresos de las empresas al menos en parte”, detalló Fouce.

El dirigente transportista indicó que el aumento tarifario debería ser no inferior a 50 por ciento, atendiendo que la tarifa es de 2019. “La nación acordó que las empresas soportarían el incremento salarial a través del incremento de las compensaciones tarifarias en un 100 por ciento; eso hasta hoy la provincia no lo cumplió y tampoco actualizó las tarifas”, agregó.

“Hoy por hoy el problema es que algunas empresas pagan en cuotas, otras no pagan aguinaldo, algunas otras no pueden costear hasta que el estado les pague la compensación tarifaria. La compensación tarifaria de enero y febrero algunos la terminaron de pagar ahora. Al no tener una fecha cierta de los pagos que tiene que hacer la provincia no puede cancelar el salario. Hay mucho personal ocioso debido a la baja demanda”, comentó.

Además, sobre al boleto educativo que implementó el Gobierno de Misiones manifestó que “si bien se paga el boleto educativo generó una erosión en las empresas, al ponerse en funcionamiento más cantidad de servicios, se generaron más gastos en la empresa, que el boleto educativo no logra cubrir”.

Piden una actualización de 50 por ciento

Desde la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP) solicitaron al Gobierno provincial un aumento de un 50 por ciento en las tarifas del pasaje debido al incremento de los combustibles y la inflación, según lo que afirmó hace algunas semanas el mismo presidente de CAEMTAP, Juan Manuel Fouce, quien destacó que las tarifas están congeladas desde octubre de 2019 y todavía les deben varios meses de subsidios al combustible.

Mencionó Fouce que la tarifa del transporte vigente en todas sus modalidades corresponde al mes de octubre de 2019 y tampoco los municipios, en el transporte urbano, incrementaron las tarifas, “la compensación tarifaria del 2020, corresponde a febrero de 2020, todo ese tiempo de inflación más ese tiempo de pandemia colapsó la economía de todas las empresas”.

Para el presidente de CAEMTAP la situación tiene que cambiar de alguna manera para que las empresas puedan seguir prestando servicios y comentó que se está redactando una nota entre todas las empresas de la provincia para entregarla al gobernador.

“La situación es grave, no hace falta un estudio de costos para poder comprender que en dos años hubo un incremento alevoso de todos los insumos, prácticamente todo dolarizado, el combustible en estos pocos meses aumentó ocho veces y hay una nueva paritaria con un 30 por ciento para los trabajadores más 20 mil pesos no remunerativos que debería pagarse con el cien por ciento de incremento en la recomposición tarifaria conforme el acuerdo de UTA y el acuerdo de provincia con Nación”, precisó Fouce.

