Coronavirus: “Las escuelas misioneras no son un ámbito de contagio, los pocos casos que aparecieron fueron por contacto social”, dijo Sedoff

El ministro de Educación de la provincia calificó como “muy positivo el regreso a la presencialidad cuidada” e indicó que, de un universo de 400 mil alumnos, “sólo 71 casos positivos y 260 docentes de un total de 30 mil”. Valoró el compromiso de las escuelas, padres, alumnos y personal docente para respetar los protocolos e indicó que, para contribuir con la seguridad sanitaria, “el Estado ya entregó más de un millón y medio de barbijos”.

Miguel Sedoff (Radio República)

A un mes del inicio del ciclo lectivo en Misiones, el balance del ministerio de Educación de la provincia es positivo, “porque la situación de los docentes y alumnos en las escuelas es de seguridad como pasa con el resto de la sociedad de la provincia. Las escuelas no son una isla de la situación epidemiológica en general. Es estable, segura desde hace bastante tiempo”, consideró Miguel Sedoff.

En declaraciones a radio República, el titular de la cartera educativa expresó que “estamos conformes por la manera en la cual pudimos poner en marcha el inicio del ciclo lectivo y el resultado que hemos tenido. La escuela no ha sido un lugar de contagios del coronavirus. Los casos, que han sido pocos, fueron por contacto social”.

Las declaraciones de Sedoff se sustentan en base a los números que difundió: “Hasta el día 9 de abril se contabilizan 71 casos de alumnos en toda la provincia, de un universo de 400 mil alumnos. Y en docentes, 260 aproximadamente de cerca de 30 mil docentes”.

En ese sentido, aclaró que “son números que nos dejan tranquilos, era algo esperable”

Insistió el funcionario que “no hemos tenido hasta ahora, ningún contagio intraescolar y estamos muy conformes con el trabajo que han hecho las escuelas en el cuidado de la salud personal y de los estudiantes. Y también las familias que han enviado a sus hijos de una manera responsable a las escuelas, respetando el distanciamiento, la higiene y el uso de los tapabocas”.

Subrayó Sedoff que, con todos los cuidados necesarios, “el 100% de las escuelas están abiertas, están funcionando de manera normal y con un 50% del total del sistema, con una presencialidad plena, con los alumnos asistiendo todos los días de la semana a clases”.

Vacunación a docentes

Consultado acerca del proceso de inmunización a los maestros en la provincia, Sedoff adelantó que “ese martes estaremos superando el 62% de docentes vacunados. Es una de las jurisdicciones que más docentes está vacunando del país”.

En el caso de los docentes mayores de 60 años que estén vacunados, “podrán volver a trabajar, siempre y cuando no tengan una comorbilidad que le impida la concurrencia. Porque si no está concurriendo a trabajar actualmente, es porque es mayor de 60 años y no está vacunado, una vez que reciba la vacuna ya estará en condiciones de volver a trabajar”, dijo Sedoff.

“No hay muchos docentes mayores de 60 años que no se vacunaron. De todas maneras, están trabajando también desde la virtualidad”, remarcó.

Los números favorables que muestra la provincia con muy pocos casos de contagiados por Covid en el área escolar, “demuestra que ha sido una gran gesta colectiva el regreso a las escuelas. No hay un desmadre en los casos de coronavirus, ni las escuelas están cerradas, tampoco tienen problemas de provisión de elementos de higiene y seguridad”, resaltó el ministro.

“Se han repartido más de un millón y medio de barbijos en toda la provincia, casi 5 millones de litros de alcohol. Se han instalado dispensers con alcohol en gel y se irá reponiendo durante el año. Fue una política acertada, que nos deja la tranquilidad de que lo más importante que es que los estudiantes estén en las escuelas, lo estamos consiguiendo”, agregó.

“Los padres están contentos, los chicos de volver a reencontrarse con sus compañeros y los docentes están contentos porque querían volver a trabajar presencialmente y es una muestra de la madurez que tiene la sociedad misionera al haber tomado el tema de los cuidados con seriedad convirtiendo a las escuelas en un lugar seguro”, completó Sedoff.

D.G.-A