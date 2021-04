Corrientes: desvalijaron e incendiaron el departamento de una estudiante

Delincuentes robaron e incendiaron un departamento que se encontraba desalojado en la zona campus. Esta semana, la dueña de la vivienda quien es oriunda de Paraguay y desde diciembre no se encuentra en su departamento en Corrientes, se enteró del hecho a través de un amigo.

El pasado miércoles, un amigo de Leticia Rojas (dueña del departamento) visitó la vivienda de la estudiante para controlar que todo se encuentre bien, pero se llevó una sorpresa. El departamento estaba totalmente desvalijado: se llevaron la heladera, la cocina, muebles, entre otras cosas. Tanto los apuntes de la facultad como lo poco que dejaron en el departamento estaba revuelto en el piso.

“¡Tantos años de esfuerzo tirados a la basura! Porque no se contentaron con robarme absolutamente todo el departamento, sino que volvieron a entrar para quemar lo poco que quedaba de apuntes y libros”, expresó la joven llena de dolor en sus redes.

Leticia Rojas es de Pilar, Paraguay, y alquila un departamento en Corrientes, en la calle Remedios de Escalada al 5300, cerca del campus universitario. En diciembre, tras un año de pandemia, logró volver a su hogar, pero nunca pudo regresar a Corrientes por el cierre de fronteras.

“Tengo el corazón destrozado y no por las cosas materiales que se llevaron sino por todas mis cosas de la facultad, que tanto me costó tener”, escribió Leticia. “No le deseo el mal a nadie, sólo espero que ningún estudiante pase por lo que estoy pasando en estos momentos. Cuídense chicos, porque hoy me pasó a mí y espero que nadie más pase por esto”.

Al día siguiente, la denuncia del robo fue hecha y varios de testigos declararon que vieron a unas personas llevarse “en una mudanza” muebles parecidos a los robados.

En la madrugada del sábado los bomberos fueron alertados por vecinos de Leticia. El departamento había sido incendiado intencionalmente y la estudiante perdió las pocas cosas que habían dejado, entre ellas, sus apuntes de cuatro años de carrera.

“Perdí absolutamente todo. No tengo esperanzas de recuperar nada, pero quiero alertar a los estudiantes que viven en la zona del campus universitario”, declaró Leticia, la joven estudiante de Bioquímica.

Fuente: Radio Sudamericana

CM-CP