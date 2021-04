Colombia: un equipo salió a jugar con 7 futbolistas debido a los contagios de coronavirus y lesiones

Este domingo, en la primera división de Colombia, Águilas Doradas enfrentó a Boyacá Chicó con 7 jugadores. El encuentro iba 3 a 0 a favor del club que jugó con los 11 jugadores cuando se tuvo que suspender debido a que un jugador se lesionó y quedó con seis futbolistas.

En el partido en el que Águilas Doradas entró a la cancha con 7 futbolistas, tuvo que incluir a dos arqueros, uno ubicado como defensor, en su equipo. Esto ocurrió de esta forma debido a que el club tenía a disposición únicamente siete jugadores ya que 15 futbolistas estaban contagiados de coronavirus mientras que 6 estaban lesionados. La consecuencia; cayeron por 3 a 0.

Además, el juego terminó a los 78 minutos, debido a la lesión que sufrió Giovanny Martínez, de Rionegro Águilas. Al abandonar el terreno de juego, su equipo quedó con seis y el árbitro no tuvo otra opción que culminar con el duelo entre los clubes colombianos. Los goles de Boyacá Chicó fueron a los 57 de Henry Plazas, a los 68 de Diego Echeverri y a los 77 de Geimer Balanta de penal.

“Águilas Doradas se verá obligado a presentarse hoy al campo de juego con solo siete jugadores para no ser objeto de sanciones severas”, expresó el club de Rionegro (noroeste) en la previa del partido mediante un comunicado en el que aclaró que solo podían disputar el encuentro con tan solo 7 profesionales porque no estaban disponibles los 22 restantes.

Durante el encuentro, el equipo que jugó con inferioridad de jugadores, tuvo un 15% de la posesión del balón y remató dos veces al arco, contra los 27 disparos que acumuló su rival.

Dirigentes de Águilas Doradas pidieron que se aplace el partido y la solicitud fue desestimada por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). En dicha solicitud explicaron que el equipo contaba con tan solo siete profesionales. Sin embargo, desde las autoridades de la liga colombiana decidieron dar la espalda. El club rionegrino salió a la cancha con una bandera que decía “Primero la Vida” y “#juegolimpio”.

”Dimayor aprobó un reglamento al inicio de la pandemia que hoy demuestra que fue ligero y adinámico (obliga a desarrollar los encuentros con al menos siete jugadores)”, criticó criticaron desde Águilas Doradas. En ese sentido agregaron que “hoy Colombia, con esta noticia, será tristemente célebre a nivel mundial amén de nuestro FPC (fútbol profesional colombiano), que en otrora solo gloria consiguiera para nuestra nación”.

”Es claro que el que no se presente pierde los puntos. Entiendo lo que está pasando, pero tiene que presentarse con los 7 jugadores”, sostuvo Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.

