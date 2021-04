Misionera se rompió los ligamentos cruzados y está vendiendo rifas para operarse: quiere volver a jugar al rugby en España 

Soledad Camila Rios tiene 23 años y vive en Eldorado. Días atrás, sufrió un golpe en un entrenamiento y se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y ahora debe ser operada. En el hospital le dijeron que para operarse deberá aguardar unos meses ya que hay una lista de espera para ser intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, la jugadora no quiere esperar y realiza una rifa para recaudar fondos para cubrir los gastos de la operación y así poder volver a España para seguir jugando de manera profesional.

“Estaba entrenando con los chicos porque yo practico con el equipo de masculino para mantener el ritmo de juego, me resbalé y justo en un tackle me lastimé. Automáticamente me sentí mal porque tengo que volver a España”, comentó Soledad, misionera que supo vestir los colores de la Selección Argentina.

La realidad es que la joven misionera debe presentarse en septiembre para realizar la pretemporada en el club Les Abelles de España. Antes, deberá ser intervenida quirúrgicamente y, al no querer esperar, comenzó a realizar una rifa para solventar los gastos de la operación. Además, su familia ya ayuda con realizando comida para vender y así poder recaudar fondos.

Para hacer frente al gasto inesperado Soledad decidió realizar una rifa y así poder ser operada lo más pronto posible. El objetivo es juntar $200.000 que costará la operación, incluyendo los gastos de traslado que demandará la intervención.

A raíz de la pandemia y de la crisis económica que viven las instituciones deportivas, el club Carayá Rugby de Eldorado no puede hacer frente a los gastos que demanda operación. De igual manera, el Club Capri de Posadas está realizando gestiones para que la misionera pueda operarse y al menos evitar tantos gastos.

“Obviamente me ofrecieron operarme en el hospital, pero la vida del deportista es corta y yo me quiero operar lo más rápido posible. Fui hasta Posadas a hablar con traumatólogos y cirujanos y me dijeron que alrededor de 200.000 me va salir la operación y rehabilitación”, señaló Soledad.

Según narró, la misionera habló con su familia y le dieron la posibilidad de hacer bonos y vender comida para recaudar fondos. “La gente de CAPRI me dijeron que están hablando para que la operación cueste menos”, añadió.

“Yo tengo que volver a españa para sumarme a la pretemporada y así estar lista para disputar la División de Honor, pero si sigo así… No sé cómo voy a hacer. Quiero continuar con mi carrera profesional”, expresó la misionera.

Seguidamente, Soledad continuó diciendo “si me llego a operar este mes, para octubre ya estaría volviendo luego de una buena rehabilitación”, se ilusionó la jugadora.

A los interesados en colaborar o contactarse con Paula, pueden hacerlo al celular 3764-19220. También pueden buscar en su cuenta de Twitter o de Instagram como “Camila Soledad Ríos”.

AR-EP