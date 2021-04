Con un espectáculo brillante, volvió la competencia para el Misionero de Pista

El Campeonato Misionero de Pista que fiscaliza la FeMAD dio comienzo a la temporada 2021 con el Premio Higinio Primo Schiffo S.A. en el autódromo Rosamonte de Posadas con un inicio histórico de 53 pilotos. Dieron que hablar los pilotos en esta apertura a pesar de las inclemencias del clima. Los ganadores: Diego Bonda (Copa Fiat 1.4), Juan Pablo Mattive (TP Clase 3), Santiago Mantilla (Clase 1) y Julio C. Benitez (TC4000 Misionero).

La jornada comenzó con lluvia que hizo retrasar un poco el cronograma oficial, pero de igual manera los pilotos misioneros desafiaron el tiempo y pudieron cumplir con un gran esplendido inicio del Campeonato 2021. Hubo presencia de piloto de chaqueño “Tito” López y Luis Escobar de Saladas Corrientes entre los participantes. Todo comenzó con los entrenamientos oficiales, luego las clasificaciones, series y finales que se pudo vivir en vivo vía streaming oficial de la FeMAD/Nitro Deportes y varios medios que se unieron para re transmitir en sus redes.

La próxima cita que fiscalizará la FeMAD será el próximo domingo con el Misionero de Karting en este mismo escenario, en el Kartódromo Jambrina Pastori

Las series

En la Copa Fiat 1.4, la serie fue luchada al inicio con Marcos Nuñez y Diego Bonda, un duelo de obereño y el posadeño en la pista que se iba secando pero que aportaba emociones. Nuñez se retrasó, se escapó Bonda, pero el final fue realmente de película, porque llegaron a la par Bonda y Loprete, finalmente el posadeño Bonda se llevó la victoria

El TP Clase 3 también dio un buen espectáculo y la victoria quedó para el obereño Juan Pablo Mattive. Por el lado de la Clase 1, que tuvo dos series, en la primera fue para el “Polaquito” Litwiñiuk en una contundente victora. La segunda se la quedó Gustavo Zarza.

En el TC4000 Misionero, Javier Kupski se apoderó de esta primera batería. Así el Fairlane del obereño fue el primer ganador. La segunda

Así las grandes finales

En competencia final de la Copa Fiat 1.4 Diego Bonda picó en punta pero nada fácil desde el inicio para el misionero porque Marcelo Romero lo fue a buscar y consiguió superarlo en el correr de las vueltas. Fue exactamente en la vuelta 6 en el cual Romero se apoderó de la punta sobre el final de la contra recta.

En un final para alquilar balcones Da Cruz y Bonda llegaron casi a la pero, el fitito naranja de Bonda llegó primero y festejó en lo más alto.

En el TP Clase 3, Juan Pablo Mattive se pudo escapar, la lucha estuvo planteada por el podio en el cual Matías Garavano e Iñaki Beitia dieron regalaron un lindo duelo. La victoria quedó bien plasmada para el obereño Mattive que a bordo del VW Gol amarillo demostró su gran manejo.

El TP Clase 1 y su gran espectáculo

Una categoría que se robó las miradas por la cantidad de pilotos (fueron 19 inscriptos y largaron 16), en la final, Gustavo Zarza largo mejor y aprovecho la lucha de sus escoltas. Es que Litwiñiuk no la hicieron fácil tanto Marcelo Smichowski y Santiago Mantilla. El campeón Mantilla empezó a aparecer con un auto contundente también para pelear los primeros lugares.

Con el correr de las vuelas comenzó a aparecer la experiencia del Polaquito Liwiñiuk que recuperó el segundo puesto aunque un poco lejos del líder comenzaba a hacer su carrera

Luego del ingreso del auto de seguridad, cambió todo porque dudó Zarza en una maniobra y astuto, Litwiñiuk aprovechó escalando a la cima de las posiciones. No solo eso porque empezó a hacer diferencia con respecto a sus perseguidores. El ex TC Pista empezó a dar crédito a porque muchos le tildaban de ser uno de los grandes candidatos a esta atractiva categoría. Pero nuevamente el auto de seguridad se haría presente por un despiste, en el relanzamiento, Litwiñiuk se escapó de Zarza, sin embargo el golpe de escena se dio porque el Polaquito debió a abandonar por un problema mecánico y en silencio, el campeón Santiago Mantilla tomó la punta para festejar. Por el podio era una lucha cerrada Smichowski, Sanchez y Bogado. Finalmente, los tres finales fueron para Mantilla, Lutz y el avispón Sanchez, pero este último recibió una sanción por un toque y quien finalizó tercero fue Jorge Cabral.

El campeón Mantilla comenzó con todo el campeonato 2021 festejando en lo más alto.

Duelo de marcas y sorpresas

El TC4000 Misionero (15 participantes), el Fairlane de Javi Kupski aceleró con todo, pero en las primeras vueltas el Falcon de Santi Viana saltó a la punta. El piloto de Puerto Iguazú empezó a comandar las posiciones luego de superar al obereño. Siguieron los cambios porque Viana se quedó al final de la recta opuesta por un problema mecánico (aparentemente quedó sin frenos). Entonces, la Chevy de Bananita Benitez apareció como el líder, así de un momento a otro, la competencia cambió de líder

Como también de marcas.

Sobre el final de la competencia, apareció con todo el Chevrolet 400 de Cristian Grygorszyn superó a Javier Kupski y quedó segundo. Así, Bananita Benitez (Chevrolet) se impuso en la gran final del TC4000 Misionero, segundo fue Cristian Grygorszyn (Chevrolet 400) y tercero Javier Kupski (Ford Fairlane).

Julio César Benitez (TC4000 Misionero) “tuve la suerte de tener paciente, por ahí no como mis compañeros que se apuraron mucho al principio, pero tuve mi premio para dar todo con la chevy. Se lo dedico al equipo y mis seguidores”

Vale acotar el dato, que el Indio Carlos Mantilla apenas arrancó la final debió abandonar la competencia por una rotura de palier.

AD-CP