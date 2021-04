21AñosMisionesOnline: Piporé busca otras opciones para incrementar el consumo de yerba mate, fuera del mate con bombilla

Alexander Kulchar de la Cooperativa Yerba Mete Piporé, consideró que el 2020 fue un año complicado y que costó reestructurar la forma de trabajar, “el tema de tener menos personal por los riesgos de contagio y salir a trabajar con todas las restricciones que había”, además de cuidar la parte legal de cómo era el Covid en caso de contagio, “por suerte la cosecha se pudo dar sin ningún problema fue sólo el arranque lo que nos costó”.

Agregó Kulchar que buscaron establecer como cambiaban los mercados, “la gente estaba encerrada y por ende toma más mate, igualmente nos sorprendió que no creció el consumo interno, pensamos las ventas se van para arriba y no fue tanto así, pero aumentó la venta de mate y la bombilla porque como no se puede compartir, las ventas de mate y bombilla subieron una cantidad sorprendente”.

Sobre las exportaciones y apertura de nuevos mercados internacionales, el cooperativista comentó que tiene consejeros y asociados relacionados con el INYM con mucha visión a futuro, destacando que, “le vendemos yerba mate a la gente porque la gente ya toma yerba mate, tenemos que pensar otra cosa que le interesa a la gente, nunca va a dejar de tomar mate, la gente más grande toma de forma tradicional, ahora los jóvenes ya no toman mate por el hecho de tomar mate y por el calor en aumento hay que buscar otras opciones”.

En el mismo sentido comentó que en las otras culturas, no se toma mate como nosotros, “los árabes no comparten el mate, solo con familia directa, no les parece agradable compartir el mate con desconocidos, entonces fuimos variando las formas y viendo como entrar a los distintos mercados, tuvimos suerte y ayuda del INYM por supuesto”.

Mencionó uno de sus productos como Tereré Listo del que dijo “fue un boom y quedó muy bien, ahora estamos viendo si largamos otro blend con distintos sabores”, para repasar los países donde exportan en este momento además del reciente envío a la India mencionando que los países árabes son varios, después tenemos España, México, Australia bastante salpicado, muchos son mercados nostálgicos de gente se fue del país, pero también la cultura europea se está abriendo a nuestras tendencias. Si bien no consumen mate, pero como infusión lo toman mucho”.

Agregó al respecto que en la India tampoco toman mate como en nuestro país, “lo que se está dando a conocer son los beneficios para la salud que tiene la yerba mate y en base a eso estamos entrando al mercado”.

Sobre las perspectivas para lo que resta del año, Kulchar, además de mencionar que la cooperativa actualmente está rondando entre 200 a 250 personas trabajando de manera directa dijo que, “tenemos que reforzarnos para seguir trabajando en este año que va a seguir siendo atípico, lo sabíamos y vamos a aplicar reformas en la estructura de ventas y logística para un mejor servicio y si todo sale bien iremos lanzando cosas nuevas”.

D.G.-EP