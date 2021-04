Racing e Independiente se miden desde las 21 en el clásico de Avellaneda por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional

El clásico de Avellaneda encontrará cara a cara a dos equipos condicionados por las ausencias debido a la pandemia de Covid-19. El partido comenzará a las 21 y será transmitido por TNT Sports.

Racing e Independiente se enfrentarán este sábado en el estadio Presidente Juan Domingo Perón en un nuevo clásico de Avellaneda que estará marcado por las diversas bajas por contagios de Covid-19. El duelo interzonal de la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol comenzará a las 21, será arbitrado por Mauro Vigliano y transmitido por TNT Sports.

Racing Club, dolido por la derrota inesperada que sufrió como local ante Godoy Cruz, recibirá a un disminuido Independiente, que tiene 11 bajas por casos positivos de coronavirus, incluido su DT Julio Falcioni, en una nueva edición del clásico de Avellaneda, esta vez por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El «sospechado» de ser el caso cero en Independiente es el arquero uruguayo Sebastián Sosa, quien reconoció que antes del partido que el equipo jugó en Córdoba ante Talleres (perdió 3-1 el sábado pasado) se había sentido mal, con síntomas de la enfermedad y no le comentó nada al médico.

Los titulares que no jugarán en el «Rojo» son Sosa, y el «doble 5» integrado por Lucas Romeo y Domingo Blanco, mientras que Ayrton Costa no estará pero por estar lesionado. El resto de los contagiados no son titulares como Alan Soñora,Ezequiel Muñoz, Diego Segovia, Federico Rotela,Patricio Ostachuk, Nicolás Messiniti, Gonzalo Asís y Thomas Ortega.

Racing, que hace algunas semanas tuvo un significativo brote de Covid-19, no contará con el contagiado Ignacio Piatti (titular ante River y Godoy Cruz), en tanto que tampoco jugará el zaguero Leonardo Sigali, debido a una lesión muscular.

Probables formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Nery Domínguez, Joaquín Novillo, Lucas Orban y Eugenio Mena; Kevin Gutiérrez y Leonel Miranda; Tomás Chancalay, Darío Cvitanich y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Independiente: Milton Álvarez; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez y Gastón Togni; Lucas González, Adrián Arregui y Jonathan Menéndez, Silvio Romero y Sebastián Palacios. DT: Néstor Píccoli.

Arbitro: Mauro Vigliano.

Cancha: Racing Club.

Hora de inicio: 21.

TV: Fox Sports.

El historial del clásico de Avellaneda

El Rojo tiene una diferencia de 22 partidos, pero los antecedentes más recientes son favorables a La Academia, que este sábado es local.

Será el número 194 de un enfrentamiento lleno de tradición y con un historial que tiene arriba al Rojo por una amplia diferencia, aunque los antecedentes más recientes favorecen a La Academia.

En el profesionalismo, Independiente le lleva una ventaja de 22 partidos a su clásico rival, gracias a sus 75 victorias, 53 derrotas y 65 empates. Sin embargo, las últimas dos veces que se vieron la caras, Racing fue el que se quedó con los tres puntos: ganó 3-1 en el Libertadores de América, por la Superliga 2018/19 y 1-0 en su estadio, por la Superliga 2019/2020.

De los últimos cinco clásicos que se jugaron en el Cilindro de Avellaneda, dos fueron para La Academia, la misma cantidad quedaron del lado del Rojo y el restante fue empate: 2-1 Independiente (Liguilla Libertadores 2015); 0-0 (Torneo 2016); 3-0 Racing (Campeonato 2016/2017); 1-0 Independiente (Superliga 2017/2018) y 1-0 Racing (Superliga 2019/2020).

SH-EP