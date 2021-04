Análisis semanal: Proyecciones del empresariado misionero en plena segunda ola

RELACIONADAS Misiones Online celebró sus 21 años de trayectoria y reconoció a las firmas consideradas modelo por los empresarios misioneros

Misiones Online cumplió años, 21 para ser exactos, y volvió a aprovechar la fecha para entregar los premios a las empresas que fueron reconocidas por más de cien referentes del sector privado de distintos puntos de la provincia como modelos a imitar y reconocer también a las firmas que generan mayor cantidad de empleo.

Como todos los años, la ceremonia de premiación –a la que la mayoría asistió de manera virtual- brindó una oportunidad inmejorable para tomar contacto directo con líderes del empresariado misionero de los más diversos rubros, quienes desmenuzaron la actualidad y dejaron sus proyecciones.

En los próximos días Misiones Online irá publicando las entrevistas a cada uno de ellos, pero valga este espacio de análisis semanal para mencionar algunas consideraciones que hicieron todos –o al menos la mayoría- de los empresarios consultados y un par de conclusiones generales que surgen de una lectura de sus testimonios.

En plena segunda ola de contagios en los principales centros urbanos del país, no es extrañar que la principal preocupación para los empresarios sea el coronavirus. Entre ellos hay coincidencia en valorar de manera positiva las políticas llevadas adelante por Misiones para manejar la pandemia, porque permitieron tener siempre controlada la situación sanitaria sin ahogar al sector privado con restricciones excesivas.

Son conscientes de que sus posibilidades de trabajar y generar riquezas dependen, como nunca antes, de la acción efectiva del Estado provincial, en este caso para evitar desbordes en el sistema sanitario y valoran lo hecho hasta ahora por la Provincia.

Pero eso no resulta suficiente para reducir los niveles de incertidumbre en sectores como el transporte de pasajeros y el turismo que necesariamente dependen de lo que pase en el resto del país o incluso del mundo, para volver a niveles de actividad prepandémicos.

Empresarios de estos rubros aseguran que sostener a su personal durante prolongados períodos de nula o baja actividad que atravesaron en los últimos 12 meses les demandó un esfuerzo enorme y que solo fue posible gracias a las ayudas del Estado. Advirtieron además, que las pymes, especialmente las de turismo, no están en condiciones de aguantar otro año como el 2020.

Al Gobierno nacional le reconocen la asistencia brindada, especialmente a través del programa ATP, pero le cuestionan su ineficacia para contener la inflación y los programas de control de precios que, según entienden los empresarios, no sirvieron demasiado para que los consumidores –especialmente en lugares alejados del país central como Misiones- accedieran a productos básicos a bajos precios, pero sí trajeron problemas de abastecimiento.

Otra particularidad de la pandemia es que provocó un impacto muy dispar en los distintos sectores de la economía y en las diferentes zonas geográficas de la provincia. Si al turismo de Iguazú, dependiente del visitante nacional e internacional, lo llevó a librar una pelea por la supervivencia, a las empresas de la agroindustria del resto de la provincia y al comercio de Posadas no los perjudicó tanto y en algunos casos incluso les trajo beneficios inesperados.

El cierre de las fronteras dinamizó el consumo en toda la costa del Paraná. Empresarios como Diego Barrios –uno de los dueños de Electro Misiones, empresa posadeña que vende materiales eléctricos y artículos electrónicos- afirmó que el incremento en la demanda registrado a partir del cierre del puente Posadas – Encarnación superó las estimaciones que en años anteriores habían hecho desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas con relación a la fuga de dinero argentino a Paraguay.

Consideró que esa experiencia debería ser tomada como evidencia de respaldo para los planteos que históricamente viene haciendo Misiones, tanto desde su Gobierno como del sector privado- para que la Nación adopte las medidas necesarias para limar las asimetrías externas.

En frontera con Brasil el impacto del cierre es distinto. La relación con el vecino allí es diferente, las asimetrías no son tan marcadas y el flujo del comercio depende del punto en que se encuentre la oscilante política cambiaria en Argentina.

A diferencia de lo que ocurre en el puente Posadas – Encarnación, donde el flujo de dinero va en una sola dirección, en pasos como el de Iguazú – Foz o Bernardo de Irigoyen – Dionisio Cerqueira, hay un “ida y vuelta” que trae beneficios especiales para las ciudades misioneras cuando el dólar en Argentina está relativamente alto, como ocurrió durante todo el año pasado y todavía ocurre, aunque en menor medida.

Un conocedor de la dinámica económica de Puerto Iguazú como Marcelo Ghione, gerente general de Iguazú Jungle Lodge, consideró que el cierre del Puente Tancredo Neves es un factor que opera negativamente sobre la economía de la ciudad de las Cataratas, aunque reconoció que en las condiciones actuales no sería conveniente rehabilitarlo.

Para las empresas de la agroindustria la pandemia no representó una caída en la demanda, por el contrario, sectores como la industria forestal vieron incrementadas sus ventas, pero sí trajo aparejada el riesgo siempre latente de que una serie de contagios los obligue a interrumpir alguna línea de producción.

Desde actividades como la maderera y la yerbatera esperan que la recuperación de la economía mundial impulse un incremento de las exportaciones y también tienen buenas expectativas con relación al mercado interno, teniendo en cuenta que para este año se proyecta un incremento del PBI argentino de más de 6 puntos porcentuales (la última edición del REM estima una recuperación de 6,7%).

Como siempre, la inflación viene a ensombrecer las proyecciones de estos sectores, especialmente de los exportadores. Los empresarios esperan que, como en todo año electoral, el Gobierno nacional –independientemente de su color partidario- optará por “pisar” al dólar para sostener el poder adquisitivo de los salarios, lo que combinado con una inflación como la actual –del orden del 4% mensual- terminará perjudicando la competitividad cambiaria.

El buen momento para las agroindustrias arrastra a prestadores de servicios y proveedores de insumos. Entre estas últimas se encuentra la empresa Envasando de la familia Gartner, que desde Leandro N Alem provee de envases a algunas de las más grandes compañías de alimentos del país y tiene el raro privilegio de haber experimentado un proceso de crecimiento durante el año pasado que los directivos de la empresa confían en poder consolidar este año.

Como toda dificultad, el coronavirus obligó a las empresas a adaptarse y algunas de esas adaptaciones no tendrán sentido cuando la pandemia finalmente sea solo un recuerdo, pero otras llegaron para quedarse y mejorar a las empresas misioneras. La incorporación de tecnología, el mayor aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la virtualidad y la organización eficiente de los recursos, son algunas de las lecciones aprendidas por casi todos los empresarios entrevistados.

En Cataratas, por ejemplo, el coronavirus obligó a las autoridades de Administración de Parques Nacionales y a la empresa concesionaria de los servicios, Iguazú Argentina, a pensar en un protocolo que permita reducir el contacto entre los visitantes. Se optó por dividir a los turistas en contingentes de 30 personas que recorren el área bajo la tutela de un guía.

Descubrieron que además de minimizar el riesgo de contagio, el nuevo sistema permitía que los visitantes recorrieran el parque con mayor fluidez y evitaba las aglomeraciones que se solían producir en días de mucha afluencia de turistas y que hacían menos grata la experiencia. El titular de Iguazú Argentina, Roberto Enríquez, indicó que por esos motivos ahora evalúan la posibilidad de que los recorridos guiados se mantengan después de la pandemia.

En el mismo sentido de aprovechar las enseñanzas que dejó el distanciamiento social, la cadena posadeña California Supermercados está desarrollando un sistema de venta online con entrega a domicilio, que una vez terminado le permitirá tener un control más eficiente y en tiempo real de su stock de mercadería, además de brindar una nueva forma de comprar a sus clientes.

Buenos Aires en alerta

El manejo de la pandemia que viene llevando adelante el Gobierno provincial, reconocido por los empresarios, pero también por el resto de la población, destaca cuando se compara la situación de Misiones con la del resto del país y las de los vecinos de Paraguay y Brasil.

Mientras la provincia mantiene un número estable de contagios y muertes por día, la segunda ola hace estragos alrededor. En los tres estados brasileños que hacen límite con Misiones: Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, en marzo se reportaron más muertes que nacimientos, algo que no ocurría allí hace más de 40 años.

En el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) el cuadro también es alarmante, lo que provocó que el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el PAMI y un grupo de obras sociales manifestaran a través de un comunicado conjunto su “profunda preocupación” por el “vertiginoso aumento” de contagios y reclamara “tomar medidas más drásticas” para reducir la escalada en la transmisión “de manera rápida y contundente”. “A este ritmo, no hay sistema de salud que aguante”, concluyeron.

El dilema que enfrenta el Gobierno nacional es que mientras el cuadro sanitario aconseja volver a un distanciamiento social más estricto, especialmente en el AMBA y otras ciudades puntuales, el humor social y los números fiscales lo desaconsejan.

Después del gasto excepcional que demandó a la Nación sostener la asistencia a personas y empresas durante la extensa cuarentena que llevó adelante Argentina el año pasado, el Gobierno nacional ya no dispone de los recursos para repetir la experiencia este año y sin apoyo del Estado, una nueva cuarentena tendría un impacto devastador en índices económicos y sociales.

De allí que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, saliera hoy a aclarar que no está en los planes del Gobierno retomar los programas IFE y ATP, sin embargo anticipó que se reforzará el Repro II, una buena noticia para sectores como el turismo y la gastronomía.

Habrá un incremento en el monto pagado por trabajador, que pasará de 12.000 a 18.000 pesos, pero además se modificarán los requisitos para acceder al beneficio, que alcanzará a las empresas que puedan comprobar una reducción de facturación de 20% en comparación a igual mes de 2019, antes del inicio de la pandemia.

Reforma de Ganancias

Otra modificación importante en la que avanza el Gobierno nacional pasa por el régimen del impuesto a las ganancias. Se sancionó esta semana la ley que eleva a 150.000 pesos el mínimo no imponible para asalariados y le da más progresividad a la escala de alícuotas. Con esta ley, más de 17.000 trabajadores de Misiones quedarán fuera del tributo.

Un día después el Gobierno envió al Congreso la reforma que tiene prevista para el régimen de ganancias aplicado a las empresas. El proyecto prevé una alícuota de 25% para un primer tramo de empresas cuya ganancia no supere los $5 millones anuales, un 30% para un tramo intermedio de $5 millones a $20 millones anuales, y para los beneficios superiores a ese umbral se aumentará al 35%. En tanto que se mantendría la alícuota del 7% para dividendos distribuidos en todos los casos.

Desde el oficialismo indicaron que casi el 90% de las empresas que pertenecen al universo de las pymes pagarán una alícuota del 25%, y el 10% de las compañías –de las consideradas grandes- que deben cumplir con el tributo pasará a pagar el 35%, es decir, una alícuota más elevada que la actual.

Rumbo a junio

A menos de dos meses de las elecciones provinciales y municipales, se conocieron algunos de los nombres que competirán por un escaño en el Concejo Deliberante de Posadas dentro del Frente Renovador.

Entre los “cabezas de lista” del espacio que conduce Carlos Rovira figura Jair Dib, un joven abogado especializado en defensa de los derechos del consumidor que ganó repercusión al impulsar una acción colectiva contra las administradoras de planes de ahorro para la compra de vehículos. Una batalla de ribetes quijotescos que llevó a la Justicia Federal a obligar a las mencionadas empresas a retrotraer el valor de las cuotas en defensa de los intereses de los ahorristas.

Otro de los sublemas renovadores en Posadas estará encabezado por Malena Mazal, licenciada en Ciencias de la Comunicación con orientación en Comunicación Comunitaria, formada en perspectiva de género y activista en defensa de derechos de la mujer. Mazal es además una de las creadoras del primer Centro de Educación Ambiental de Misiones.

El reconocido golfista internacional Daniel Vancsik encabezará otra de las listas; al igual que el funcionario municipal Horacio Martínez (que ya fuera candidato en 2019 en la lista de Leonardo “Lalo” Stelatto); Leonardo Rodríguez, referente de la renovación en el PJ y la diputada provincial Rossana Franco.

Por el lado de la oposición, el PRO ya anunció que competirá en Posadas con cuatro listas encabezadas por Marcelo Julien, Paola García, Ricardo Zacarías y Yoel Medina. La UCR aspira a llegar con diez listas, de las cuales ya están confirmados como cabezas los ediles Maximiliano Florindo y Pablito Velázquez.

El Frente Encuentro Popular Agrario y Social para La Victoria espera presentar al menos seis listas aunque todavía no confirmaron candidatos.

A pocos días de la fecha tope para la presentación de los sublemas, el Frente Renovador es el que tiene más definida su oferta electoral que se distingue por presentar candidatos jóvenes, muchos de los cuales son figuras destacadas o referentes de diversas actividades y hasta ahora no habían participado en política partidaria. Desde ese espacio afirman que sus listas estarán pobladas de profesionales, emprendedores, dirigentes del agro y la producción, del comercio, del trabajo, del deporte y de las organizaciones barriales.

En una campaña que se anticipa atípica, el principal argumento del oficialismo será la gestión de gobierno en sus distintas esferas. A su favor juega el proceso de reactivación que atraviesa la economía y el status sanitario privilegiado que sostiene Misiones cuando el resto del país y las naciones vecinas atraviesan lo más duro de la segunda ola de contagios.

Encuestas que contrataron espacios de la oposición anticipan un resultado ampliamente favorable al oficialismo que estaría en condiciones de quedarse con 16 de las 20 bancas de la Legislatura provincial que están en juego.

La clave para semejante resultado pasa por la alta intención de voto a la renovación en Posadas, electorado que en legislativas anteriores supo mostrarse esquivo al oficialismo, pero que ahora lo respalda en reconocimiento principalmente a las gestiones del Gobernador Oscar Herrera Ahuad y del intendente Leonardo “Lalo” Stelatto.

Ese respaldo se tradujo además en un inusitado interés de independientes por participar en activamente en el mundo de la política desde la Renovación, lo que permitió a este espacio poblar sus listas con exponentes destacados de distintas actividades que llegan con la intención de enriquecer a la política.

El frente Juntos por el Cambio encuentra una dificultad anexa porque al no tener la posibilidad de candidatear a los hermanos Schiavoni, ambos cumpliendo mandato como legisladores nacionales, pierden a dos figuras reconocidas que no encuentran reemplazos equivalentes. Esta circunstancia sería aprovechada por el puertismo, para disgusto de los socios radicales de la alianza, muchos de los cuales no terminan de tragarse el sapo de compartir frente con los partidarios del exgobernador Ramón y su hijo Pedro Puerta.

El ánimo de los afiliados al centenario partido además se ve disminuido por la falta de variedad en la oferta electoral de esa fuerza, en la que se repiten los mismos nombres que ya demostraron tener muy poca llegada al electorado pero que igualmente se reservan para sí los lugares más encumbrados en las listas. Importa más retener el cargo que construir una alternativa electoral competitiva.

