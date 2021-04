Premios BAFTA 2021: conocé a los nominados de la gala del domingo

Este domingo 11 de abril, se realizará la 74° edición de los Premios BAFTA (British Academy Film Awards), los galardones otorgados por la Academia Británica. El evento tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres, Inglaterra.

Si bien, el sábado 10 de abril el evento se centrará en el arte del cine, el domingo 11 se realizará la ceremonia principal. Los organizadores decidieron que los Premios BAFTA 2021 se entreguen en el Royal Albert Hall. Este galardón es considerado como el Premio Oscar británico y es la última entrega de premios camino al Oscar.

Con respecto a los nominados, Nomadland y Rocks lideraran con siete candidaturas. Promising Young Woman, The Father, Mank y Minari le siguen con seis. Un dato curioso es que los nominados fueron significativamente más diversos en relación a cualquier gala anterior de los BAFTA. Cuatro de los seis nominados en cada una de las categorías de actuación, provienen de minorías étnicas. Además, en la categoría de director, cuatro son mujeres y a su vez, hay tres nominados a Mejor Película que la lengua no es el inglés.

Lista completa de los nominados a los Premios BAFTA

MEJOR PELÍCULA

– The Father

– The Mauritanian

– Nomadland

– Promising Young Woman

– El Juicio de los 7 de Chicago

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

– Calm With Horses

– La Excavación

– The Father

– His House

– Limbo

– The Mauritanian

– Mogul Mowgli

– Promising Young Woman

– Rocks

– Saint Maud

MEJOR DIRECCIÓN

– Thomas Vinterberg (Another Round)

– Shannon Murphy (Babyteeth)

– Lee Isaac Chung (Minari)

– Chloé Zhao (Nomadland)

– Jasmila Zbanic (Quo Vadis, Aida?)

– Sarah Gavron (Rocks)

MEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA

– Another Round

– Dear Comrades!

– Les Misérables

– Minari

– Quo Vadis, Aida?

MEJOR ACTRIZ

– Bukky Bakray (Rocks)

– Vanessa Kirby (Fragmentos de Mujer)

– Frances McDormand (Nomadland)

– Wunmi Mosaku (His House)

– Alfre Woodard (Clemency)

MEJOR ACTOR

– Riz Ahmed (Sound of Metal)

– Chadwick Boseman (La Madre del Blues)

– Adarsh Gourav (El Tigre Blanco)

– Anthony Hopkins (The Father)

– Mads Mikkelsen (Another Round)

– Tahar Rahim (The Mauritanian)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

– Niamh Algar (Calm With Horses)

– Kosar Ali (Rocks)

– Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

– Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah)

– Ashley Madekwe (County Lines)

– Yuh-Jung Youn (Minari)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

– Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

– Barry Keoghan (Calm With Horses)

– Alan Kim (Minari)

– Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

– Clarke Peters (5 Sangres)

– Paul Raci (Sound of Metal)

MEJOR DEBUT BRITÁNICO DE DIRECCIÓN, GUIÓN O PRODUCCIÓN

– His House

– Limbo

– Moffie

– Rocks

– Saint Maud

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

– Onward

– Soul

– Wolfwalkers

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

– Another Round

– Mank

– Promising Young Woman

– Rocks

– El Juicio de los 7 de Chicago

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

– La Excavación

– The Father

– The Mauritanian

– Nomadland

– El Tigre Blanco

MEJOR DOCUMENTAL

– Collective

– David Attenborough: A Life on Our Planet

– The Dissident

– My Octopus Teacher

– The Social Dilemma

MEJOR REPARTO

– Calm With Horses

– Judas and the Black Messiah

– Minari

– Promising Young Woman

– Rocks

MEJOR FOTOGRAFÍA

– Judas and the Black Messiah

– Mank

– The Mauritanian

– Noticias del gran mundo

– Nomadland

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

– Ammonite

– La Excavación

– Emma

– La Madre del Blues

– Mank

MEJOR EDICIÓN

– The Father

– Nomadland

– Promising Young Woman

– Sound of Metal

– El Juicio de los 7 de Chicago

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

– La Excavación

– Hillbilly Elegy

– La Madre del Blues

– Mank

– Pinocho

MEJOR BANDA SONORA

– Mank

– Minari

– Noticias del gran mundo

– Promising Young Woman

– Soul

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

– La Excavación

– The Father

– Mank

– Noticias del gran mundo

– Rebecca

MEJORES EFECTOS VISUALES

– Greyhound

– The Midnight Sky

– Mulan

– The One and Only Ivan

– Tenet

MEJOR SONIDO

– Greyhound

– Noticias del gran mundo

– Nomadland

– Soul

– Sound of Metal

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO BRITÁNICO

– The Fire Next Time

– The Owl and the Pussycat

– The Sonf of A Lost Boy

MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO

– Eyelash

– Lizard

– Lucky Break

– Miss Curvy

– The Present

ESTRELLA EN ASCENSO

– Bukky Bakray

– Conrad Khan

– Kingsley Ben-Adir

– Morfydd Clark

– Ṣọpẹ́ Dìrísù

FUENTE: Spoiler.

