Nuevo récord en la recaudación de Misiones: en marzo creció 120,4% y tocó un techo histórico

En el mes de marzo, la provincia de Misiones registró un nuevo récord en su recaudación propia: totalizó $4.394,6 millones y el incremento contra el mismo mes del año anterior fue del 120,4% medido a precios corrientes, un aumento de magnitudes que nunca antes había tenido la provincia. A su vez, descontando el efecto de la inflación, el alza real del 50,5%, también la mayor que se tenga registro. Recaudación de Misiones

De este modo, Misiones acumula once meses consecutivos de expansión real de sus recursos propios, siendo además líder nacional en todo ese período, según un informe publicado por la consultora Politikon Chaco en base a datos de la Agencia Tributaria de Misiones.

Detalles de la recaudación misionera de marzo 2021

Los $4.394,6 millones recaudados por la provincia de Misiones implica una consolidación plena de un proceso único que se está dando en el país en la actualidad, a partir de un importante crecimiento de la economía local y su natural impacto en las arcas provinciales. La expansión interanual a precios corrientes del 120,4% es la mayor desde que se tiene registros, y lo mismo ocurre al observar la variación anual en términos reales.

De este modo, Misiones cierra el primer trimestre 2021 con una recaudación total por $12.825,8 millones: 106,1% más que en el primer trimestre del año 2020.

Como se mencionó, la provincia ya acumula once meses consecutivos de subas reales de su recaudación, camino iniciado en mayo 2020 y robustecido a partir de julio 2020. De hecho, la suba mensual promedio en este período para Misiones del 100,1%, lo que ratifica un camino sostenido de recuperación y crecimiento de los recursos.

En marzo se sostuvo la tendencia, pero con más fuerte: luego de que febrero haya sido el primer mes de los últimos siete con un alza menor al 90%, ahora se rompieron los récords.

Comportamiento por tributo

Desagregando los datos por tributo, el impuesto a los Ingresos Brutos volvió a tener una gran performance, mostrando un incremento del 119,3% interanual a precios corrientes, con un total recaudado de $3.943,5 millones, participando del 89,7% del total de la recaudación provincial.

El crecimiento anual de este tributo estuvo apenas por debajo (1 punto porcentual) del alza de la recaudación total, aspecto que confirma el hecho de que la base del crecimiento de la recaudación misionera esta sostenida por el avance de la actividad económica, con factores preponderantes como el cierre de fronteras, entre otras cosas.

De hecho, en los últimos once meses, Ingresos Brutos tuvo un crecimiento mensual promedio del 102,1%, y solo en los tres meses del 2020 el alza promedio mensual es del 110%.

Por su parte, el Impuesto Inmobiliario recaudó un total de $186,1 millones, y creció contra marzo 2020 un 138,2% nominal; el Impuesto a los Sellos también recaudó un total $186,1 millones y creció 97,4% interanual, al tiempo que el Impuesto Automotor creció 224,3%, con una recaudación total de $63,1 millones.

Por último, el conjunto de tasas totalizó $15,7 millones de recaudación, con un alza del 329,6%, empujando particularmente por la Tasa Forestal (+536%).

Se fortalece la autonomía fiscal

Los notables incrementos interanuales de la recaudación misionera tienen un correlato en una mayor “autonomía” fiscal: para marzo de 2019, la recaudación provincial equivalía al 43,1% de las transferencias automáticas de recursos de origen nacional que recibió la provincia; en el mismo mes de 2020, fue del 46,5%; finalmente, en marzo 2021, ya equivale al 57,5%.

En este fenómeno hay dos factores: por un lado, como se dijo anteriormente, la fuerte expansión de la recaudación misionera, y por otro, el enorme atraso en materia de recursos automáticos de origen nacional a la provincia, que sigue teniendo guarismos que no se corresponden con la realidad misionera. Sin embargo, también debe mencionarse que el grado de autonomía fiscal fue más grande en febrero 2021 que en marzo 2021 (58,2% vs 57,5%), pero esto se explica por el importante incremento que tuvieron las transferencias automáticas en este último mes.

Ya se llegó al 36,4% de la meta presupuestaria

En el primer trimestre 2020, lo recaudado representó el 32,5% de la meta presupuestaria del gobierno misionero, y luego se aceleró notablemente en los meses siguientes, culminando el 2020 logrando recaudar un 178,5% de la meta.

En el primer trimestre 2021, ya se alcanzó el 36,4% de la meta, por lo cual muestra un avance también en este punto y proyecta la posibilidad de alcanzar la meta mucho antes de fin de año

Misiones sigue siendo líder regional y nacional

La expansión de la recaudación misionera generó que la provincia lidere dentro del NEA, pero también a nivel nacional.

En relación al NEA, Misiones es la provincia con los mayores incrementos desde hace ya trece meses, y en marzo 2021 particularmente, le sacó un par de cabezas al resto, que también mostraron incrementos muy importantes: Formosa llegó al 95,6% y el Chaco al 67,7%, siendo en ambos casos el mayor incremento de los últimos dos años, pero muy por debajo del alza misionera. Corrientes no publica sus datos, por lo cual no se puede incluir en la comparación.

En relación al escenario nacional, Misiones lidera de manera absoluta los incrementos de recaudación propia desde hace ya once meses consecutivos. En relación a la recaudación de marzo, solo nueve jurisdicciones ya han publicado sus datos y los resultados ratifican el liderazgo misionero, y a partir del alza que mostró la provincia, y al comportamiento del resto de las jurisdicciones, las estimaciones que se realizan muestran que ninguna provincia podrá alcanzar el mismo nivel de crecimiento que tuvo Misiones.

Aún con eso, se destaca que los incrementos mostrados por las provincias que han publicado sus datos son muy importantes: Catamarca creció por encima del 100%, Formosa y San Juan quedaron a tiro de ese nivel, y salvo Santa Cruz, el resto lo hizo por encima de los 50 puntos porcentuales.

Sin embargo, también debe considerarse el efecto rebote: Catamarca, por ejemplo, tuvo un importante salto que debe leerse como rebote y no crecimiento neto, ya que se trata del primer resultado de esa magnitud y se da en un contexto donde la base comparativa ya sufría impactos pandémicos.

Misiones: ¿rebote o crecimiento?

En marzo de 2020 se dio inicio a las restricciones por la pandemia del coronavirus, comenzando así la caída de la mayor parte de los indicadores económicos en todo el país, y la recaudación provincial no fue ajena a eso. En ese marco, el ritmo de recuperación de las provincias no fue homogéneo, y se debe analizar caso por caso los escenarios para entender en qué estadio esta cada una. Por este motivo es que no debe leerse el crecimiento catamarqueño del 102% de igual manera que el 120% misionero.

Muchas provincias del país están experimentando “rebotes”: la base comparativa de marzo 2021 (es decir, marzo 2020) tiene “anormalidades” que naturalmente tiene un impacto en los datos. En diversas provincias no hubo cobro durante ese tiempo, y la actividad misma se vio resentida. Por ende, provincias como Catamarca, Chaco y San Juan están experimentando una especie de rebote, y seguramente lo seguirán haciendo entre abril y mayo por las particularidades mismas de los escenarios de esos meses de 2020.

En el caso misionero, ya no debe hablarse de rebote, sino de crecimiento pleno, por dos cuestiones: el plano temporal (once meses consecutivos de incrementos) y por el hecho de que la recaudación de marzo 2021 está, medidos a precios constantes y ya no corrientes, por encima de los niveles de 2017, 2018, 2019 y 2020.

