“La falta de especialistas no es una cuestión de obra social” afirmó Lisandro Benmaor, presidente del IPS

Lisandro Benmaor, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones respondió a inquietudes y reclamos que se generan en los afiliados y admitió que en la atención de la obra social faltan especialistas, pero que eso no es un problema del IPS.

Lisandro Benmaor – FM Show

“Estamos trabajando normalmente y en buenas condiciones, acabamos de firmar un convenio con el nuevo hospital de Apóstoles, habrá prestaciones nuevas de terapia intensiva, de diálisis, todo eso se brindará a los afiliados; son más prestaciones en su lugar de origen, y no tienen que referirse a centros de alta complejidad que ameritan traslados y derivaciones”, comentó.

Sobre la falta de odontólogos y otros especialistas, dijo: “Tenemos un convenio con la Federación Odontológica Misionera y se trabaja normalmente, que falten especialistas en la provincia es otra cuestión, puede suceder que en el interior de la provincia no haya especialistas de algunas especialidades que son muy específicas, eso es una realidad de la provincia y el país. Hoy estamos con las prestaciones y convenios con profesionales al día y no tenemos retrasos en ese sentido”.

“Los convenios sirven para aumentar el número de prestaciones a los afiliados, por ejemplo, estamos firmando un convenio en Apóstoles para que la gente de la localidad no deba ir hasta Posadas a hacerse una diálisis. La intendente de Apóstoles en su momento nos comentó que era una necesidad y actuamos en consecuencia”, explicó.

“La falta de especialistas no es una cuestión de obra social”, aclaró. “Es una cuestión de la provincia, una particularidad no solo de nuestra provincia si no del país en general”.

El presidente del IPS se refirió al cobro de un extra que realizan los médicos al atender a pacientes que cuentan con la obra social “Es un tema que tenemos históricamente y siempre decimos a los afiliados que en esos casos deben denunciar. Ese especialista firmó un convenio en el que no iba a cobrar adicionales. Varios médicos fueron apercibidos por nuestro departamento jurídico y desplazados de su cargo por cobrar un extra”.

Benmaor aseguró que IPS se encuentra al día en los pagos y en cantidades correspondientes. Indicó que cobran números mucho menores que otras obras sociales por las mismas prestaciones. Agregó que con otras obras sociales a diferencia de IPS hoy en día en la provincia no consiguen anestesistas, ya que el Colegio de Anestesistas tiene cortadas a esas obras sociales debido al monto que cobran.

“Cuando faltan medicamentos actuamos en consecuencia y los conseguimos rápidamente, otras obras sociales nos piden a nosotros medicamentos sobre todo oncológicos. Hoy por hoy en todos lados hay filas”, mencionó.

“La gente, cuando tiene un problema de salud quieren resolverlo lo antes posible y es lógico; lamentablemente por diferentes causas como pueden ser la falta de especialistas no solamente en el IPS, a veces se pueden demorar consultas, estudios y demás. Estamos dando soluciones permanentemente y constantemente”, señaló.

También comentó sobre la posibilidad de comprar vacunas de manera privada “sería evaluable y no sería un problema; cada una de estas cuestiones las trabajamos en conjunto con Salud Pública de Misiones, con el Gobernador, el vicegobernador y el gabinete médico con el que cuenta el gobierno de provincia. Se trabaja de forma consensuada para tomar las mejores decisiones”, afirmó Benmaor.

Concluyó el médico al frente del IPS: “Hacemos reuniones semanales donde vemos balances de diferentes cuestiones y discutimos estrategias para mejorar la atención para los afiliados, tenemos varios hospitales con los que tenemos convenios, inauguramos laboratorios y centros de testeo en el interior de la provincia y recorremos la provincia para conocer las necesidades”.

ZF-A