Embopa: la película proyectada en el evento de “Cine y Música” en el camping Yasy

En el camping “Yasy Selva y Agua”, ubicado en la ruta Provincial 103 sobre el arroyo Mártires, la película “Embopa” fue proyectada en el evento de “Cine y Música” realizado el pasado viernes y sábado.

El evento estuvo a cargo de la obereña Camila Acosta quien tiene el espacio de proyección en el camping “Yasy Selva y Agua.” Allí realizaron diferentes actividades y en una de ellas se proyectó la película Embopa, de Aimará Schwieters.

Con respecto al cronograma de las jornadas de cine y música, el viernes 2 de abril se proyectó “Embopa” y luego Rodrigo Elena hizo un show de música. El sábado la gente pudo visualizar el film de “Fantasma vuelve al pueblo” de Augusto González Polo a la noche estuvo el DJ Toncho cerrando el evento con un show.

Embopa, la película de Aimará Schwieters

Embopa es una película escrita y dirigida por María Aimará Schwieters que va transitando distintos planos de realidad alterada y la aparición espectral de lo siniestro. La sinopsis trata sobre dos jóvenes en un verano posadeño y ven unas chicas jugando a las escondidas. Deciden espiarlas y en el camino encuentran una serie de sustancias que se disponen a probar (un mero vademécum de líquidos extraídos de plantas medicinales y poderosas). Igual, antes de esta situación, hay señales de un tiempo extraño, extra-ordinario. Y un juego – como un ritual – la mbopa escondida. Sin dudas un film en el que te vas a entretener.

Misiones Online tuvo el placer de conversar con la directora del film. Esta película comenzó a tomar forma a partir del 2014 “con un incentivo económico aportado por el Fondo Nacional de las Artes para becas grupales y con dicho fondo pude filmar la película. Luego de varios trabajos de edición, en el 2019 a través de una convocatoria, el IAAviM (Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones) financió para terminar el film, es decir, realizar la post producción y en el mes de octubre de 2020 tuvimos la oportunidad de estrenarla en el evento de cine Festival Internacional de Cortometrajes, Oberá en Cortos con una modalidad online”, contó la directora y guionista.

Luego de estrenar en Oberá en Cortos, Embopa fue proyectada en varios lugares hasta llegar al evento realizado en el camping Yasy.

En cuanto a cómo se llevó adelante la producción, contó que hubo una sola locación y el 90% de las escenas fueron grabadas en exterior. “La trama transcurre en un patio, que corresponde al de la casa familiar donde crecí y viví hasta que fui a estudiar a Buenos Aires. Las escenas transcurren de noche y en exterior mientras que las escenas interiores, fueron en un auto”.

Esta es la ópera prima de Aimará Schwieters. “Tenía una necesidad muy grande de escribir en el 2014 y salió esa película. Ahora estoy en trabajo con otros proyectos”, expresó.

Sobre el tema, amplió que desde su punto de vista, “tiene que ver con contar una historia debido a que uno tiene la necesidad muy grande y dicha necesidad, genera una ansiedad en la que se requiere sacar lo que uno lleva dentro”. La creadora de Embopa explicó que generalmente esto sucede cuando uno vive un momento difícil en el que puede afectar a esa persona. “De ahí viene la idea de realizar Embopa, de los recuerdos y situaciones que viví de pequeña en la casa en donde se filmó la película. Allí siempre jugábamos a muchos juegos. Tiempo atrás, mi hermana escribió varios guiones para realizar una película con todos los primos y primas. Finalmente, nunca llegábamos a hacerla”.

Portada del film

Embopa es como una especie de deuda de algunos de esos guiones que quedaron pendientes. Además, pasé un momento difícil en el 2013 ya que me enteré que mi mamá padecía de una enfermedad terminal y tres años después, partió. En ese sentido, contó que en el 2014 cuando Aimará estudiaba en Buenos Aires, “me senté a escribir cuando no solía escribir mucho. Desde que comencé a redactar me di cuenta que uno puede expresar los sentimientos. Embopa tiene que ver con todo eso, es decir, con la necesidad de contar una historia que se relaciona de alguna manera con algo que se tiene muy adentro”, culminó de manera emotiva.

IR-EP