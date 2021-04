Nuevas restricciones: “Las actividades que están protocolizadas seguirán trabajando de la misma manera”, señalaron desde Misiones

Héctor Proeza, subsecretario de Salud Pública reveló que por el momento Misiones no adherirá a las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández, ya que las actividades que están protocolizadas como la educación y la actividad económica son de bajo riesgo, a su vez adelantó que se enfocarán en las reuniones sociales, que son el principal foco de contagio.

Héctor Antúnez Proeza – Radio República

Respecto de las medidas que anunció el presidente para contener la propagación de la segunda ola de coronavirus, y la posibilidad de que se puedan implementar en Misiones señaló: “En la actividad protocolizada que estamos viendo no hay gran impacto en el inicio de clases, en la actividad económica. Todas las actividades que están protocolizadas son de bajo riesgo y son actividades cuidadas”, subrayó.

Al mismo tiempo indicó que harán foco en todo lo relacionado con reuniones sociales, familiares, nocturnas donde no se usan barbijo y donde los protocolos no están presentes; no obstante, aclaró que será el grupo de expertos el que determinará cómo seguir ante el avance de los contagios.

En tanto, sobre las fiestas clandestinas Antúnez Proeza sostuvo que “tiene que ver con conductas de personas irresponsables y no de relajación”, y añadió que “la relajación es cuando vemos que tienen barbijos y se sacan, o que usan el barbijo por debajo de la nariz, o no respetan el distanciamiento, ahora asistir a fiestas con muchas personas ya es una irresponsabilidad”.

El funcionario afirmó: “dentro de lo protocolizado seguiremos trabajando de la misma manera”.

Por otro lado, explicó que Misiones tiene localidades que figuran en la zona de alto riesgo epidemiológico porque Nación tomó la carga de datos atrasada y de esta manera vieron un aumento de casos abruptos en dos o tres semanas.

“Nosotros tenemos que entender que a las ciudades de menos de 100 mil habitantes, hay que controlarlo en el lapso de 14 días. Hay que comparar los últimos 15 días de evolución del ciclo viral, con los 14 días presentes del ciclo viral y ahí se hace una seguidilla de los casos”, remarcó.

“Los 14 días posteriores y los días que estamos cursando el ciclo viral, dividido el número de casos y eso nos da un promedio, y ese promedio si esta por encima de 1,5, si tengo todos los días 100 casos está estable, pero si empieza a subir de golpe a 150 y me da 1,5 estamos en alto riesgo”, explicó Antúnez Proeza quien agregó que la multiplicación de casos hace que sea de riesgo.

No obstante, el subsecretario afirmó que Misiones está “estable en cuanto a cantidad de casos”; además aseguró que la provincia cuenta con camas, y adelantó que se va a inaugurar más camas. Aunque señaló que si la conducta social continúa sin respetar las normas y protocolos vigentes, es muy probable que eso se traduzca en más contagios.

“Venimos vacunando bien, creo que en eso estamos superando casi al 50 por ciento de los adultos mayores y la gente con riesgo, eso también evitaría las internaciones”, comentó el funcionario quien también manifestó que están esperando que el Gobierno nacional continúe con la distribución de vacunas. En ese sentido señaló que en esta ocasión el criterio de distribución de vacunas estará enfocado en priorizar a las zonas con mucha población y con alto riesgo epidemiológico.

“Nosotros también lo hicimos, cuando distribuimos las primeras dosis mirábamos dónde teníamos casos activos en los últimos catorce días y ahí es donde enviamos la mayor cantidad de vacunas y en los grandes conglomerados”, precisó.

Finalmente, el funcionario recordó que se autorizó la vacunación para docentes de estudios superiores privados. “Se autorizó igual que con la Universidad Nacional de Misiones a mayores de 60 años. Estamos terminando con el ciclo primario y secundario, luego se avanzará con el ciclo superior”, concluyó.

ZF-A