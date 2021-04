La Fiscalía pidió 16 años de prisión para Rael Muller, el ex policía que atacó a balazos a su ex esposa y a un abogado

Con la presentación de los alegatos de las partes, se desarrolló hoy la etapa final del juicio oral contra el ex policía de la provincia, Rael Muller (37 años), acusado de homicidio en grado de tentativa de su ex esposa y del abogado de ésta, el 23 de octubre de 2017, cuando persiguió y baleó el auto del letrado, en la ruta provincial 17 el tramo que va de Bernardo de Irigoyen y Eldorado.

La querella representada por el abogado Mario Durán, que además es una de las víctimas, pidió 25 años de prisión para el acusado; la Fiscalía 16 años y la defensa solicitó el cambio de calificación del delito por el uso de armas de fuego, para atenuar la pena. El Tribunal Penal 1, integrado por los jueces, Atilio León, Teresa Ramos -presidenta- y Lyda Gallardo dio por finalizada este miércoles la presentación de pruebas y testigos.

El Tribunal se apresta a emitir sentencia y para ello, convocó a las partes –el acusado y las víctimas- para el lunes 1 2 de abril a partir de las 8:00 horas, oportunidad en que dará a conocer el fallo.

Durante el juicio, Vanesa Peralta (ex esposa de Muller), denunció que recibía amenazas del ex policía, antes del ataque a tiros; que tras la persecución la tomó de rehén, le compró ropa nueva y le hizo cambiar de indumentaria –con su plata- e intentó borrar las huellas en la huída, donde además le puso su pistola en la cabeza.

Cabe recordar que el miércoles pasado, declaró también el abogado Mario Durán, dueño de la camioneta en la que viajaba Vanesa, el 23 de octubre de 2017 de Irigoyen a Eldorado, para cumplimentar un trámite ante un Juzgado de Familia, por la tenencia de la hija que concibió con el ex policía.

En la primera jornada del juicio, Rael Muller, ensayó una insólita coartada de lo que aconteció aquel día. Manifestó no recordar lo que pasó en aquella violenta jornada, producto de su estado de ebriedad y de un golpe en la cabeza que recibió de chico, que no le permite recordar ciertas cosas. Durante el debate se estableció con los peritos que el acusado no estaba alcoholizado el día del ataque.

Muller fue acusado y llegó a juicio bajo los cargos de “homicidio simple y homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género, ambos en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad, agravada por la condición de funcionario público, todo en concurso real”.

#Policiales Detienen a un joven en Apóstoles por el robo de dispositivos electrónicos en una vivienda https://t.co/GjTPMWPrOa pic.twitter.com/HK76YLbxdw — misionesonline.net (@misionesonline) April 7, 2021

JS-EP