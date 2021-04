Un posadeño denuncia que su ex lo hostiga y hace falsas denuncias de violencia de género mientras lucha por ver a su hijo

Victor Davis, un hombre de 28 años de la ciudad de Posadas, denunció que su ex lo hostiga y atormenta a través de distintas «denuncias falsas«, pero además, también activa líneas telefónicas a su nombre donde se autoamenaza y luego denuncia ante la Policía.

Cansado de ser apuntado y de no poder ver a su hijo, Davis relató el calvario que debe vivir luego de haberse separado de su ex pareja. Según explicó, todo comenzó el año pasado en el mes de julio donde Natalia F. lo citó en su domicilio para entregarle su hijo para pasar unos días y él iba darle la mantención por el niño.

Ese día, según recuerda Victor, a su ex pareja no le interesaba el dinero que le pertenecía para los bienes de su hijo, sino que la intención era que él termine tras las rejas. En ese sentido, el denunciante aseguró que ella usurpa su identidad y se autoamenaza para que quede detenido.

“Esto comenzó el año pasado cuando terminó la relación, ella -su ex pareja- se enteró que yo tenía una nueva relación y ahí inició este calvario. Ahí empezó sacar números a mí nombre; tenía 5 líneas de Claro y de Personal. Allí comenzaron las amenazas hacia ella”, comentó Victor David, trabajador audiovisual y conductor de un programa de radio y televisión.

Victor supone que “por despecho” ella le comenzó a hacer la vida imposible y que quiere que él termine privado de su libertad. Incluso, según reveló, en dos oportunidades estuvo detenido por denuncias de violencia de género en su contra. Sin embargo, cuando él estaba detenido ella seguía recibiendo amenazas de por parte de una línea a nombre de Victor Davis.

En aquel momento, Natalia F. le había denunciado porque, según ella, él le había propinado un golpe de puño en la vía pública. Luego de esa situación, Victor no quedó detenido y desde la Comisaría le ofrecieron a que realice la correspondiente denuncia.

Posteriormente a la primera denuncia, Davis explicó que Natalia F. comenzó a realizar cuentas de Facebook falsas y también a sacar líneas telefónicas con su nombre y DNI. “Ella sabía todos mis datos, entonces allí es donde empecé a sospechar y comencé a investigar porque no hay nada más feo que te llegue una notificación en el trabajo”, expresó el denunciante.

Al respecto del modus operandi que realizaba su ex pareja para luego denunciarlo, Davis contó que comenzaron a sacarle fotos de sus redes sociales para luego poner de foto de perfil en los distintos números telefónicos donde surgen las amenazas. “Ella se iba a la Policía y hacía la denuncia que yo le estaba hostigando y amenazando por facebook y números que son falsos”, detalló el trabajador audiovisual.

De igual manera, para colaborar con la investigación y así poder vivir tranquilo, Davis dejó su celular a disposición de la secretaria del juez Ricardo Balor, la doctora Maia Fabrina Sarjanovich. “Yo dejé asentado mi numero para que no pase esto, para que nadie se haga pasar por mí”, sostuvo.

Indignado en su relato, Victor sostuvo que el objetivo de su ex pareja es que él no pueda ver más a su hijo. “Yo creo que esta persona no me puede ver tranquilo”, señaló.

Por otro lado, lamentando las dos veces que estuvo detenido, según él injustamente, pide a la Policía que realice un trabajo a través del Cibercrimen para intentar esclarecer la situación que está padeciendo desde el año pasado. “Hay 11 números que están siendo usurpados con mis nombres”, detalló.

A su vez, Davis se lamenta ya que hace siete meses que no puede ver a su hijo. “Le pido por favor a la Justicia que tome recaudo en esta situación porque ella va denunciar cualquier cosa y le van a creer. No sé lo que puede hacer esta persona, estoy desesperado”, apuntó el denunciante.

Otro caso de un misionero que su ex lo hostiga y violenta

Un hombre de 33 años denunció a su ex concubina por daños en San Pedro, la misma habría arrojó piedras al vehículo del denunciante, causando menoscabos.

Ernesto F. expuso ante la Policía de Misiones que, anoche al llegar a su hogar de alquiler en el barrio Viviendas Nuevas, Terciado Paraíso con una amiga, su ex concubina, Lorena D.L. lo estaba esperando con un cuchillo en manos y arrojando piedras y palos le rompió todos los vidrios de las ventanillas y parabrisas de su automóvil marca Chevrolet Astra.

Además, la mujer intentó agredirlos con el cuchillo, pero los mismos salieron corriendo, resultando sin lesiones, pero los daños al damnificado se elevan a una suma aproximada de 50.000 pesos.

