Néstor en Bloque dio un show multitudinario en Entre Ríos y generó repudio en las redes

Su caso se suma al de Pablo Lescano en Pinar de Rocha, el boliche que terminó siendo clausurado tras las imágenes que salieron a la luz.

Tras el aumento de casos de coronavirus, las fiestas multitudinarias están en el ojo de la tormenta. El lunes, el músico Pablo Lescano, que se presentó en Pinar de Rocha con Damas Gratis para entonar sus máximos hits, fue duramente criticado en las redes sociales por los videos que salieron a la luz, donde se observa que no entraba ni un alma más en el lugar y que estaban todos amontonados en un espacio cerrado y sin barbijo.

Ahora, el que está en el ojo de la tormenta es Néstor en Bloque, el ex La Base. El último fin de semana tocó en Chajarí -Entre Rios- y la grabación que compartió en sus cuentas oficiales demuestra la irresponsabilidad de los espectadores y la falta de protocolos.

Aunque aseguran que fue en un lugar abierto, las imágenes muestran una gran cantidad de personas encimadas y sin tapabocas. Al igual que su colega, el referente de la cumbia recibió muchos mensajes en donde le remarcaban que era un irresponsable, pero él respondió desafiante. “Que la cuenten como quieran”, escribió junto a un emoji de una carita tirando un beso.

En el caso de Pinar de Rocha, inspectores municipales decidieron clausurar el predio tras el escándalo. Si bien un empleado del lugar evitó abrirles las puertas en un principio, ya que, argumentaba, “el dueño no se encontraba”, finalmente las autoridades lograron inhabilitar el lugar por el incumplimiento de las medidas dispuestas por el gobierno provincial para combatir la pandemia de coronavirus.

El problema de salud que lo alejó de la música

Néstor Bordiola tenía 15 años cuando debutó en el Grupo Red. Poco más tarde, formó su banda de cumbia llamada La Base. Sin embargo, después de haber probado suerte como solista y haberse convertido en Néstor en Bloque, vivió un episodio clave que lo alejó de la música.

“Tuve que parar porque empecé con ataques de pánico. Los primeros fueron en 2015, pero en 2016 me agarraron más fuertes y frené todo varios meses. Yo no sabía qué me estaba pasando, me hice un chequeo general y me dijeron que no tenía nada. Me mandaron al psicólogo y ahí descubrí lo que era: tenía ataques de pánico”, comenzó describiendo en una entrevista que le hicieron en Confrontados.

Luego, desmintió haber tenido problemas con las adicciones, como se rumoreó en el ambiente de la movida tropical. “Fue muy feo porque cantaba y sentía taquicardia, una sensación muy rara en la nuca. Hace poco, tenía pactado tocar en Palermo, armaron el escenario y no pude salir. La gente empezó a gritar que estaba drogado. Nada que ver”, aseguró en aquel entonces.

