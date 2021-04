Elecciones 2021: “La oferta electoral que presentaremos será la renovación de la Renovación”, adelantó Herrera Ahuad

El gobernador no dio nombres de los candidatos que presentará el Frente Renovador para las legislativas del 6 de junio, aunque apuntó a personas “que no son tan mediáticas y que trabajan mucho como lo reclama la sociedad”. Anunció que, en 10 días, la provincia sumará 50 camas de terapia intensiva al sistema sanitario.

Oscar Herrera Ahuad (FM Show)

Mientras explicaba la situación epidemiológica de la provincia de Misiones en una entrevista radial, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, hombre fuerte del Frente Renovador, se refirió a las elecciones del próximo 6 de junio en la provincia y si bien no dio nombres de candidatos, trazó el perfil que tendrán los integrantes de la oferta electoral del espacio oficialista.

“Estamos trabajando como todos los espacios políticos y al cierre de las listas vamos a tener los candidatos. La oferta va ser interesante”, refirió el mandatario en FM Show.

“Más allá de tener personas mediáticas o que están todos los días reclamando prensa, hay que tener personas que trabajen. Y muchas veces los que trabajan no tienen un nombre conocido y por ahí es más fácil catalogar de buen candidato a un nombre conocido. Pero a mí, me parece que la fortaleza está en aquellas personas que no son conocidas y que se hagan conocer con el trabajo y con la dedicación de todos los días en pos del bienestar de la gente. Allí está la esencia de todo esto”, agregó Herrera.

Como parte del refresh permanente que impulsa la conducción del Frente Renovador, Herrera dijo que la lista será “la renovación de la Renovación. Vamos a tener una oferta electoral muy importante, muy interesante, de gente que viene de afuera, de otros esquemas, que conoce el mundo, que conoce lo que es estar en otros lugares, que conoce también y mucho la provincia”.

Aseguró que “la gente ya no quiere a los que se pelean por las redes sociales o por los medios de comunicación, quiere gente que trabaje verdaderamente, que se comprometa con resolver las problemáticas que tenemos día a día. Y allí va a estar el cuidado, en el armado de las listas, de los concejales y de los diputados”.

Se apartó Herrera Ahuad de una posible candidatura en el futuro, dado que ya no puede renovar su mandato como gobernador porque anteriormente fue vice. “Yo soy muy respetuoso de la Constitución. Yo en el lugar donde me toque, siempre doy todo de mí, al máximo. Mi interés no es ser candidato a nada, mi interés es estar donde pueda ser útil y seguir trabajando”.

“Para mi ser gobernador es un trabajo, un laburo más como el de todos, con otras responsabilidades. Y en el orden político me ha dado la posibilidad de estar en un espacio donde puedo ser protagonista, donde puedo hablar, ser escuchado, donde hay un equilibrio en el pensamiento y en la mirada del servicio a la gente”, subrayó.

Elecciones seguras

El mandatario misionero explicó que, de cara a la contienda electoral del 6 de junio, “hemos tomado todas las previsiones para que sea un proceso electoral con extremas medidas de seguridad. Creo que para junio podemos llegar incluso con alto porcentaje de la población de riesgo inmunizada”.

Anunció que “con fondos provinciales, con un enorme esfuerzo, vamos a estar incorporando más de 50 camas de unidad de terapia intensiva en el sector público en los próximos 10 días. Son cerca de 40 camas en Oberá y 10 camas de la nueva terapia intensiva del Hospital de Apóstoles”.

“Hoy en la provincia tenemos seguridad sanitaria, actividad económica, actividad social, mostrando una provincia segura, con un sistema sanitario que está preparado y que se sigue amplificando para futuras intervenciones si fueran necesarias”, remató.

D.G.-A