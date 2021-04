Otro golpe al contrabando de soja en Misiones: retuvieron un camión que ingresó por un paso clandestino

La Policía de Misiones interceptó ayer, en la intersección de la avenida República Argentina y calle Moreno, un camión con semillas de soja que ingresó a la Provincia desde Corrientes por un paso clandestino, que además evadió el control Fiscal de la Agencia Tributaria de Misiones.

Integrantes de la Minibrigada de la Comisaría de Concepción de la Sierra, realizaban tareas específicas por la zona cuando visualizaron al transporte por una de las arterias. Una vez que procedieron a interceptarlo, identificaron a su conductor, un hombre de 38 que viajaba acompañado de un joven de 18 años, los cuales transportaban la oleaginosa sin el correspondiente remito.

Por tal motivo, se procedió al secuestro del camión y del producto que fueron trasladados al Puesto Fiscal de la ATM en Apóstoles para seguir con los trámites correspondientes de rigor.

Operativo anterior

El contrabando de soja no es novedad en Misiones. El pasado 31 de marzo interceptaron dos camiones con 45 toneladas de soja sin el aval correspondiente en el by pass, a la altura de la ex ruta 213.

LD-EP