La muerte de un bebé recién nacido desató varias acusaciones de violencia obstétrica hacia médicos de Oberá

En la mañana de este martes, mujeres que sufrieron violencia obstétrica en el Samic de Oberá, se reunieron frente al nosocomio para denunciar y reclamar que aparten de sus cargos a médicos y personal de enfermería que ejercieron violencia sobre ellas durante su trabajo de parto.

A raíz del reclamo, las autoridades del Samic apartaron de sus cargos a la obstetra y el médico a cargo del área, luego del fallecimiento del bebé nacido días atrás y considerando las diversas denuncias de violencia obstétrica reportadas este martes.

El caso que destapó los hechos aberrantes que ocurrían en el Samic, trata del fallecimiento de Izan Thaiel, quién según los relatos de su madre fue un bebé soñado que nació en el hospital Samic de Oberá el pasado 27 de marzo, pero no despertó ni lloró y agonizó durante cinco días.

“El jueves 25 a la mañana fui al hospital para consulta porque ya estaba de 40 semanas y no tenía contracciones. La doctora que me atendió todo el embarazo me dijo que mi presión estaba muy alta y ella me tenía internar” contó la madre a través de una cuenta de Facebook.

Luego de esto, dijo que fue internada a las 10 de la mañana. A partir de ese momento, le colocaron una pastilla que, según los profesionales a cargo, le ayudaría con las contracciones.

“Me pusieron una, después de seis horas la segunda y el viernes seguía sin contracciones. Mi doctora seguía de guardia y me puso la tercera pastilla. A las 20 horas se fue y entró de guardia otra doctora. A las 21 me colocó la cuarta pastilla y a las 3 de la madrugada me empezaron las contracciones” contó.

En ese momento, la madre del niño llamó a las enfermeras y a la doctora, quién le revisó el vientre y le dijo “no mamá, tu bebe falta” y se fue.

Luego de esto, le colocaron una quinta pastilla a la madre, quién asegura que seguían las complicaciones y les reiteraba varias veces a los médicos a cargos que no podía más. Sin embargo, le repetían que el bebé no estaba listo para nacer e incluso, la madre asegura haber escuchado que la llamaron “exagerada” por llorar tanto.

A las 10 de la mañana del sábado rompió bolsa y sentía que su bebé estaba por nacer, aunque la doctora le volvió a repetirle que no.

“A las 12 entró mi mamá a verme y ya estaba por desvanecerme, transpiraba frío y mi mamá fue a enfermería y le dijeron “su hija es exagerada”, y vino la seguridad y le sacó para afuera. Estuve tirada en la camilla toda la tarde. A las 16.40 grité y me desvanecía, vinieron y me llevaron a la sala de espera, me pusieron suero y sentí la cabecita de mi bebé que ya estaba por nacer” manifestó la madre.

En ese momento, la llevaron a sala de parto.

“Fui apenas sujetando la cabecita de mi bebé, cuando subí en la camilla en menos de cinco segundos le tuve. La doctora se estaba colocando el guante y le grité que ya estaba” dijo.

Luego, las enfermeras del Samic de Oberá se hicieron cargo del niño porque no lloraba y según el testimonio de la madre, la pediatra a cargo le explicó que a su bebé le faltó oxígeno y que le entubaron. Sin embargo, otro profesional le explicó que el bebé sufrió mucho por la falta de oxígeno en los ochos horas que le dejaron con la bolsa rota y que eso perjudicó todos sus organismos y por el mismo motivo el cerebro del niño estaba muy inflamado.

Después de todas estas situaciones, a las 11:30 horas de la mañana del miércoles llamaron a la madre de manera urgente para comunicarle que “al bebé le dio un paro, que le reanimaron y si le daba otro se me moría. A las 16 le fui a ver y le pedí que sea fuerte, pero a las 23:40 me llamaron y me dijeron que al bebé le dio un paro. Llegue a la puerta y la doctora me dijo “listo mamá, a tu bebé le dio otro paro y falleció”, se dio vuelta y se fue. Estoy destrozada. Quiero justicia por mi hijo y por todos los bebés, que nadie más pase por lo que pasamos mi bebé y yo” aseguró la madre.

Con información de Alem News

