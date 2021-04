Copa Libertadores: San Lorenzo perdió 3 – 1 como local ante Santos en el partido de ida

San Lorenzo cayó como local ante Santos por 3 – 1 en el partido de ida de la fase 3 en Copa Libertadores, los goles del conjunto visitante los marcaron Braga, Marinho de penal y Angelo en tiempo de descuento, mientras que el gol del Ciclón lo anotó Angel Romero. La vuelta será la próxima semana en la que el equipo de Diego Dabove deberá anotar 3 goles si quiere acceder a la fase de grupos, difícil pero no imposible.

El equipo visitante arrancó mejor y ya a los tres minutos hubo un penal no cobrado que perjudicó al elenco brasileño. El propio Braga encaró por la izquierda y Alejandro Donatti fue abajo y lo bajó en el área. No obstante ello, el árbitro no marcó la falta. A partir de los 15 minutos San Lorenzo intentó conseguir el empate y se arrimó al área contraria, pero sin la profundidad para generar peligro. Tampoco aprovechó un tiro de equina a lo 20 minutos.

Pero el panorama empezó a cambiar para el equipo dirigido por Diego Dabove. Fue a los 32 minutos que San Lorenzo tuvo la más clara luego de un pase desde de la derecha de Óscar Romero (reemplazó al lesionado Julián Palacios) que llegó a conectar de forma forzada a Bruno Pittón y la pelota se fue cerca del palo izquierdo del guardameta Joao Paulo.

A los 41 el Ciclón tuvo otra con Franco Troyansky con un cabezazo que se fue arriba del travesaño. Fue luego de un centro desde la derecha, donde más punzante se lo vio al equipo azulgrana. Antes de terminar el primer tiempo hubo un penal para Santos luego de una falta de Devecchi a Marcos Leonardo. La ejecución la convirtió en gol Marinho.

En el complemento, a los 12 minutos Santos tuvo la posibilidad de marcar el tercero con un cabezazo de Braga -solo- que atajo Devecchi. Tres minutos más tarde respondió San Lorenzo luego de un gran pase de Óscar Romero y que Pittón conectó de cabeza, pero fue fácil para el arquero visitante. De inmediato, el local tuvo otra con un remate de afuera del área de Marcelo Herrera que se fue cerca. Mientras el equipo de Dabove fue por el descuento, en ocasiones quedó mal parado atrás con la rapidez de los atacantes brasileños, en especial Braga con una endiablada gambeta.

#ChampionsLeague: arrancaron los cuartos de final con victorias del Real Madrid y del Manchester Cityhttps://t.co/QcgdNA93Ni pic.twitter.com/Mbh72AlMqt — misionesonline.net (@misionesonline) April 6, 2021

Fue a los 27 que el Ciclón llegó al descuento con un tanto de Ángel Romero que recibió solo un centro desde la derecha, bajó la pelota de pecho en el área chica y definió con un fuerte derechazo. Tras el tanto de San Lorenzo pudo haber llegado la igualdad con un remate de Óscar Romero que se fue cerca del travesaño.

A falta de diez minutos Juan Ramírez llegó y luego de un enganche remató mordido y la pelota fue fácil para que Joao Paulo controle con sus manos. En los últimos minutos el local buscó la igualdad con los hermanos Romero como estandartes y a pesar de sus intentos no logra atravesar la buena defensa brasileña. En tiempo de descuento con un San Lorenzo mal parado, Santos aprovechó una contra que fue bien armada por Soteldo y que terminó definiendo Ângelo Borges, un joven de 16 años.

Fuente: Infobae

JD-CP+EP