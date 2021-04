Planes de ahorro: sigue vigente en Misiones la medida cautelar que prohíbe el aumento de cuotas y retrotrae el monto hasta un 50%

El abogado de autoahorristas de Misiones, Miguel Ángel Jair Dib, visitó el estudio de Misiones Online y explicó que sigue vigente la medida cautelar que prohíbe el aumento de cuotas de planes de ahorro en las ocho empresas demandadas y retrotrae el precio de las cuotas hasta en un 50%. Además el estado nacional imputó a las compañías financieras por estafa en los planes.

Se trata de una causa iniciada a mediados del 2019 producto de varias quejas de quienes compraron un plan de ahorro con la esperanza de poder acceder a un vehículo.

Después de la crisis económica que se vivió a fines de 2018 esas cuotas se dispararon y no estaban reguladas por ningún índice. No tenían ningún tipo de control y el gobierno nacional no actuaba al respecto.

Fue así que a fines del 2019 se presentó una medida cautelar que lo que hizo fue retrotraer el valor de cuota aplicando el índice de variación salarial y prohibir futuros aumentos.

Por lo tanto, y según detalló el profesional «quienes tengan un plan de ahorro adquirido previo de abril de 2018 pueden hacer el reclamo, que no significa pagar la cuota de abril del 2018, si no calcular de esa cuota y aplicar el índice de variación salarial que es aproximadamente 150%«.

Según Dib esta suba del 50% esta «muy lejos del aumento aplicado de forma abusiva por estas empresas«.

El resultado de este reclamo fue que «cualquier ahorrista está pagando hoy hasta el 40% menos de lo que pagaba sin la medida cautelar«.

El abogado aclaró también que «es importante destacar que la demanda es un proceso colectivo, por lo tanto quien participó o no de la demanda se ve beneficiado por la medida»

«Esto no pasa solo acá en Misiones, sino en todo el país, hay mas de dos millones de clientes de planes de ahorro»

«Es importante que la gente entienda que esto no es contra la concesionaria que es la punta del iceberg sino con las multinacionales que diagraman un esquema de venta en perjuicio de los argentinos«, resaltó Dib.

Son siete las empresas involucradas en la causa : Chevrolet, Volkswagen, Fiat, Renault, Citroën, Peugeot, Ford, y en este sentido Dib recomendó a todos los ahorristas a que se acerquen a su abogado de confianza para asesorarse y reclamar, en caso de que corresponda.

«No hay que devolver el descuento de las cuotas sobre los planes de ahorro porque fue por una decisión de la justicia»

Dib también advirtió que algunas empresas se están aprovechando de la demora que hay en la justicia y explicó que : «En el ínterin, y debido a la pandemia, por la demora de la justicia las empresas en forma de hostigamiento o apriete están reclamando el pago de el descuento que se realizó por la medida cautelar«.

En este marco afirmó que «no es así, no esta resuelto en ningún lado ni están obligados a devolver el dinero que se descontó por decisión de la justicia«.

El profesional aclaró que «el derecho del consumidor, como el derecho laboral, son irrenunciables, incluso si uno firmo algún documento que dice que no va a reclamar. Si ese papel no esta avalado por una decisión judicial no tiene ninguna validez».

Por último contó que el organismo de contravalor sancionó a estas empresas por incumplimiento de plan de ahorro, no publicar los contratos en la web y por prorrogar la jurisdicción. Es decir que cuando una persona se acercaba a reclamar le decían que el reclamo se tenía que hacer en Buenos Aires.

«Una persona de misiones tenia que ir a contratar un abogado en Buenos Aires para poder hacer valer sus derechos«, aseveró Dib. En relación a esto puntualizó que «no se puede prorrogar la jurisdicción, cualquier discusión de debe realizar en el lugar de residencia».



Para finalizar el abogado subrayó que, si bien los concesionarios son una parte ínfima de la estructura no hay que dejarse amedrentar y que «el fallo judicial sigue plenamente vigente y va a continuar así hasta tanto se culmine la causa».

