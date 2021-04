Fútbol argentino: ocho equipos de la Primera División y la Primera Nacional registran brotes de coronavirus

En el fútbol argentino, los clubes más que más fueron castigados por los brotes de Coronavirus son Sarmiento, Gimnasia de La Plata, Banfield e Independiente.

Sin lugar a dudas, el Coronavirus no da tregua en el fútbol argentino ya que ahora no hay contagios aislados sino que hay brotes en varios planteles y cuerpo técnico de los clubes. Esta situación obliga a repensar cómo se aplican los protocolos sanitarios dispuestos en septiembre del año pasado cuando el Gobierno Nacional autorizó las prácticas deportivas profesionales.

Los brotes de contagios se dieron en Gimnasia de La Plata, Sarmiento de Junín, Independiente y Banfield en Primera división, y de Almagro, San Martín de Tucumán, Ferro y Mitre de Santiago del Estero en la Primera Nacional.

Esto comenzó a tener repercusiones y dirigentes, representantes de clubes y el Gobierno pusieron sobre la mesa la gran problemática que vive el fútbol argentino debido a la falta de responsabilidad individual y la flexibilización en el cumplimiento de los cuidados sanitarios.

Un claro ejemplo de irresponsabilidad fue la fiesta de cumpleaños de la hija de Carlos Tévez realizada el jueves 1 de abril. Son errores individuales que terminan pagando caro en los planteles. Asimismo, las salidas nocturnas y grandes reuniones que pueden tener los jugadores así como cualquier individuo. En medio de una elevada cantidad de contagios en el país, los jugadores de fútbol no son la excepción.

“Se auto flexibilizaron los protocolos y no se está cumpliendo lo que hablamos. No puede ser que haya brotes de contagios en los planteles”, dijo el infectólogo Eduardo López en conversación con el programa Arriba Argentinos. En ese aspecto, aseveró “que un jugador haya jugado con síntomas es un error grave y pudo haber contagiado a los demás”.

Por otra parte, el arquero de Independiente Sebastián Sosa fue otro de los protagonistas. Tuvo síntomas en la previa del partido con Talleres en Córdoba, jugó el encuentro ya que sospechaba que el viento de la noche le había hecho mal y este martes se conoció un brote de contagios en el club de Avellaneda.

Acerca de esta situación que se vive en el fútbol argentino, los especialistas en enfermedades infectocontagiosas coinciden en que el riesgo dentro de la cancha es menor ya que es muy difícil que los jugadores se contagien en el campo de juego.

Por otro lado, la infectóloga Angela Gentile en diálogo con Toda Pasión expuso que “tienen que volver a punto cero y respetar todo lo que se habló a mediados del año pasado cuando se discutía la vuelta del fútbol. Si no respetan los protocolos durante esta segunda ola los brotes se van a dar en más equipos”.

Qué dicen en AFA y Liga Profesional acerca de la situación que vive el fútbol argentino

Hasta el momento, no hay ningún comunicado oficial que informe que la AFA y la Liga Profesional suspendan los partidos. El reglamento establece que los equipos tienen que presentarse a jugar con los futbolistas que tengan a disposición salvo que no puedan juntar los siete jugadores mínimos para arrancar un partido. En caso de que algún jugador contraiga el virus, deberá realizar el aislamiento por 14 días o hasta que el resultado le dé negativo.

“Los casos de Covid en el fútbol son casos personales. Si te sentís mal y no lo comentas, eso es falta de responsabilidad social. Hay que evitar que el virus llegue al vestuario”, expuso el director del Departamento Médico de AFA Donato Villani. Sobre el tema, agregó que “jugar al fútbol nunca fue un factor de riesgo, porque no hay contacto estrecho y se juega al aire libre. El problema se da si no se resguardan todos los protocolos”.

