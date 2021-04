Docentes universitarios de Misiones adhieren al paro de 48 horas convocado por la CONADUH

Aníbal Velázquez, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios de Misiones (ADUNAM), explicó el motivo del paro nacional con cese total de actividades por 48 años, con suspensión total de actividades académicas y de investigación, tanto presenciales como virtuales, en reclamo de la apertura de la mesa de negociación salarial.

“Empezamos la vacunación para los docentes mayores de 60 años, la idea es que estemos todos vacunados hasta con la segunda dosis, por si este rebrote baja para el segundo cuatrimestre empecemos a pensar en una presencialidad en por lo menos aquellas carreras y materias que necesitan prácticas”, mencionó como un detalle importante para la posibilidad de la vuelta a la presencialidad en el futuro.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó al paro nacional total con cese de actividades, en busca de una apertura de diálogo con el Gobierno nacional para conseguir una recomposición salarial en vista de la inflación en el país.

“En Misiones estábamos esperanzados de que en marzo seríamos convocados en la paritaria nacional para discutir la recomposición salarial porque la pérdida de poder adquisitivo en particular para la universidad ronda el 20 por ciento, con la inflación del año pasado. No solo no fuimos convocados a la paritaria, sino que no se nos dijo ningún número sobre aumentos. Hay un silencio completo por parte del Gobierno nacional y estamos preocupados”, explicó Velázquez.

“El paro será total y tendrá una duración de 48 horas, en caso de haber un examen se suspenderá. Solo dos cátedras que recuperan clases del año pasado pidieron permiso para dar las clases pendientes”, detalló.

Sobre los rectores que se resisten a discutir las paritarias, mencionó que “hay muchos rectores que tienen una práctica antigua, muchos no se democratizaron salvo en lo que estableció la ley; en algunos casos solo los profesores pueden participar en la conducción universitaria, esos siempre se resisten”.

“Esperábamos que nos propusieran un aumento de 34,5 o 35 por ciento, como ya acordaron con la paritaria de media, primaria y terciaria. Menos de eso ni siquiera vamos a discutir, vamos a acentuar nuestras medidas. Pretendemos que las soluciones lleguen rápido para no tener que tomar medidas de fuerza nuevamente”, señaló.

Por último, opinó: “No alcanzamos a entender por qué sucede eso, creo que es inexplicable el que no se sienten a discutir con nosotros en las paritarias”.

Vacunas y “mayor presencialidad”

Luego de que se estableciera el cronograma de vacunación contra el Covid-19 para el personal universitario de 60 años o más, que comenzó hoy, la rectora de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) Alicia Bohren hizo hincapié en la importancia de la vacunación para asegurar las clases presenciales.

Bohren manifestó que los docentes universitarios están incluidos dentro de las “prioridades nacionales”, es por ello que comenzarán a inocularse en la quinta etapa de vacunación para el sistema educativo de ese nivel en Misiones.

“Iniciamos en esta instancia con la vacunación de los docentes y no docentes de 60 años o más de nuestra institución. Para nosotros es muy importante porque esto va a consolidar la seria posibilidad de seguir trabajando cada vez más en la presencialidad, de ir pensando y organizando la presencialidad”, aseguró la rectora.

De esta manera precisó que la vacunación comenzaba hoy martes para la Regional Posadas; para las Facultades de Ciencias Exactas, Químicas, Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, la Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias Económicas y Rectorado.

En tanto, mañana miércoles el plan de vacunación apuntará a la Regional de Oberá; para las Facultades de Ingeniería y Arte y Diseño. Ese mismo día también se inoculará a docentes en Eldorado de la Escuela Agrotécnica y la Facultad de Ciencias Forestales.

Respecto de la logística para asistir a vacunarse Bohren manifestó que el subsecretario de Salud, Héctor Antúnez Proeza, entregó un listado correspondiente por región, donde señala qué docentes deben presentarse a partir de mañana para ser inmunizados contra el Covid-19. “Estimo que debe ser por orden de llegada”, comentó.

La rectora de la UNaM reveló que a partir de la vacunación prevén que para el próximo semestre las clases serán de manera presencial. Al respecto señaló que ya se están realizando experiencias con la presencialidad mediante las actividades prácticas que se fueron llevando a cabo en los últimos meses, siempre cumpliendo con los protocolos vigentes. No obstante, cabe aclarar que por el momento se está adoptando la modalidad virtual, aunque el servicio de comedores de la institución se encuentra habilitado.

“Es una decisión que nosotros tomamos con la jurisdicción, casi la mayoría de las universidades está haciendo la misma dinámica (…) Estamos atentos porque una de nuestras prioridades es la salud, pero también la de dar continuidad formativa, pero en ese sentido la Universidad nunca estuvo cerrada”, sostuvo Bohren sobre la decisión de no retomar las clases presenciales.

Por otro lado, comentó que cada unidad académica tiene características físicas propias respecto a los protocolos dependiente de la cantidad de alumnos que haya. En ese aspecto destacó que la Facultad que tiene mayor amplitud es la de Ciencias Económicas, por lo que sería más apta para tener grupos presenciales.

Bohren aseguró también que la virtualidad fue buena para la UNaM argumentado que “según datos que me mostró el decano de Ciencias Forestales, por ejemplo, se sostuvo la participación, la del año 2019 es equivalente a la del año pasado y se notó un aumentó en los exámenes finales”.

Al mismo tiempo indicó que dentro del “programa de expansión territorial” se logró que a la oferta educativa se sumarán la Licenciatura en Trabajo Social, y también la Tecnicatura Universitaria en Medios Audiovisuales y Fotografía.

