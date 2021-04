Sergio «Chiquito» Romero podría estar cerca de Boca

Este lunes, desde Inglaterra lanzaron una bomba que puede gustar dentro del mundo Xeneize. Desde el país europeo aseguraron que Sergio «Chiquito» Romero podría estar negociando con Boca dado que al arquero se le vence su contrato en junio con el Manchester United.

¿Jugará Chiquito Romero en Boca?

Es la gran incógnita que gira tanto en Europa como en el mundo Xeneize desde el minuto uno en el que, desde Inglaterra, lanzaron esta bomba. Lo curioso es que actualmente, Boca tiene bien cubierto el arco ya que el titular es Esteban Andrada y el suplente Agustín Rossi. Asimismo, desde el país europeo sostienen que están negociando con el arquero oriundo de Bernardo de Irigoyen, Misiones ya que existe la posibilidad de que Andrada emigre.

El contrato del arquero misionero culmina a mitad de año con los Diablos Rojos ya que decidieron no renovarle. En este primer semestre del 2021, Romero no sumó minutos de juego ya que el arquero titular indiscutido es el español David De Gea. Además, volvió Dean Henderson quien tomó los minutos en el equipo alternativo que antes era del argentino.

Por otra parte, el Inter de Miami de la MLS, equipo en el que trabaja Sebastián Saja, y el Brighton inglés que tiene a Alexis Mac Allister ya pusieron los ojos en él en los últimos meses. Pero en estos días los medios británicos señalaron otro destino para el arquero de 34 años, el cual podría ser Boca Juniors.

Con respecto a la prensa inglesa, la misma reveló que el club argentino trabajaba para convencer a Romero de que atraviese el Océano Atlántico para sumarse al equipo del barrio de La Boca. Asimismo, a través de una cuenta partidaria del equipo inglés y mediante las redes sociales de un periodista que se especializado en transferencias, confirmaron el pase con la siguiente frase: «listo un contrato por dos años».

En ese aspecto, el famoso medio de The Sun, contó que, anteriormente, el misionero se quería desprender de su mansión de 3,5 millones de libras ubicada en Cheshire, al noroeste de las islas, lo que sería una señal de sus intenciones de cambiar de emigrar del club ubicado en Manchester.

Más allá de todo ello, Racing también está interesado en contratar al arquero por más que no hayan avanzado en alguna posible negociación. Esto le interesa a Chiquito por una cuestión sentimental ya que el misionero jugó algunos partidos para la Academia.

¿Qué sucedería con el arco de Boca en caso de que Chiquito Romero llegase al club?

Actualmente, el dueño del arco es Esteban Andrada y los suplentes son Agustín Rossi y Javier García. Sin embargo, hace un tiempo incierto que Andrada quiere ser transferido. «Comencé a jugar de grande, uno no está salvado. Si me tengo que retirar hoy, tengo que buscar trabajo porque mi familia no está bien económicamente», comentó el arquero a fines del año pasado. En ese sentido, explicó que «tuve dos años muy buenos y ahí (surgió) el interés de Boca, cuando pude agarrar algunos pesos».

Andrada arribó a Boca a mediados del 2018 y al poco tiempo fue el titular indiscutido del conjunto que hoy es dirigido por Miguel Ángel Russo quien tiene plena confianza con Esteban. Ahora con 30 años, espera dar el próximo salto. En el Viejo Continente, hay un empresario que es dueño de un club y tiene interés en él.

Estadísticas de Boca en esta temporada

El conjunto dirigido por Miguel ángel Russo está tercero, en la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, con 13 unidades ya que ganó tres, empató cuatro y perdió en una ocasión. En la Copa Argentina, el primer partido ganó agónicamente 2 a 1 a Claypole mientras que el encuentro por los 16avos venció por goleada a Defensores de Belgrano por 3 a 0.

Ya clasificado a los octavos de final, espera el rival que saldrá del partido entre Atlético Tucumán y River Plate.

