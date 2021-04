El periodista Sebastián Vignolo cargó contra Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol de Boca: “Me decepcionó humanamente”

El periodista explicó cómo está su vínculo con el ex panelista del programa y actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca

A pesar de la victoria del último sábado ante Defensa y Justicia por la Copa de la Liga, las internas dirigenciales en Boca no se han calmado y el Consejo de Fútbol ha quedado en el ojo de la tormenta luego de la reciente renuncia del vicepresidente Mario Pergolini. Uno de los integrantes de este órgano liderado por Juan Román Riquelme es Raúl Cascini, quien fue apuntado como uno de los causantes de la salida del conductor de radio del club. El Mosquito, además, recibió en las últimas horas serias críticas de parte de sus ex compañeros del programa de televisión en el que supo oficiar como panelista.

La semana pasada, Sebastián Vignolo ya había tenido duras declaraciones respecto de la actitud que tomó Cascini una vez que asumió su rol en Boca y dejó atrás su trabajo como panelista en el programa F90. Esta vez, luego de un debate respecto del video de Riquelme que se publicó este domingo en las nuevas redes sociales del predio del club, el Pollo fue más allá y dijo sin titubeos sobre su ex compañero: “Me decepcionó humanamente”.

“Las reglas del juego son estas y lamentablemente el tiempo también te va enseñando algunas cosas. A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado diez años al lado mío. Me decepcionó humanamente, pero cada uno es como es. Qué le vamos a hacer, ya está”, dijo el conductor del programa de ESPN en el comienzo de su alocución.

Luego, dejó en claro quién fue esa persona que lo defraudó: “¿Quieren que le ponga nombre y apellido? A mí Cascini me decepcionó humanamente. Punto. Cada uno con su vida, ya está. Ojalá que le vaya muy bien. Está en el lugar donde quiso estar siempre”.

“Ahora, el respeto y sobre todo la educación no hay que perderlos jamás. Vos tenés que acordarte de todo, de cómo fue, cómo eras y de cómo llegaste. Eso me parece mucho más decepcionante que cualquier otra cosa”, continuó el Pollo.

Fue en ese momento cuando Oscar Ruggeri acotó que lo principal es “la humildad”. “Esto es una vuelta. El día de mañana, ¿qué sabes vos (que puede pasar)? No sabés cómo es. Por eso siempre está el tema de la educación. Hay cosas que nos enseñaron nuestros padres como la humildad y el respeto”, señaló.

El Cabezón le preguntó a Vignolo si recientemente había podido comunicarse con Cascini, a lo que el Pollo respondió: “Ya está. Para la historia de este programa es un tema menor, pero yo hablo de lo personal. Cuando vos tenés una decepción pasa, ya está. El día de mañana qué se yo cómo serán las cosas, nunca se sabe”.

Para cerrar el tema, el campeón mundial del 86 volvió a tomar la palabra y recalcó: “Nunca se saben las vueltas de la vida. Otra de las cosas que nos enseñaron a todos de chicos es ser agradecido en la vida, ser agradecido con las cosas que se presenten, con las oportunidades que te dan. Si tenés eso en claro, vivís bien. Si no tenés claro el tema de la humildad, del respeto y del reconocimiento, vas a tener problemas en la vida. Endiosar es un peligro porque hoy estás acá y mañana estás allá (señala primero hacia arriba y luego hacia abajo). Hay que tener un equilibrio en la vida para manejarse”.

Se trata de un nuevo round entre la pelea pública de algunos de los integrantes de F90 con Cascini. Hace tan solo unos días, Cignolo había dicho al aire: “Cascini pensaba en ir con Beraldi. Pero hasta él se dio cuenta que iba a ganar Ameal después de que Riquelme se decidió a meterse ahí. Entonces, descartó rápido a José, con quien venía trabajando desde hace años”.

“Al principio, para nosotros fue una ausencia importante porque al programa le daba. Me gustaba tenerlo de compañero. Después el problema fue nuestro, que creíamos que la relación entre nosotros iba a seguir igual, que tampoco tenía por qué continuar así. El resto ya es una cuestión humana, sobre cómo es cada uno. Es un tema de educación: si sos siempre igual o cambiás. Podemos tener ciertos límites, pero después la cosa está en la conducta y, sobre todo, en la educación. Cada uno lleva eso cómo puede, cómo quiere y cómo le enseñaron”, acotó el Pollo, y Ruggeri cuestionó: “Si no hubiese estado en el programa, no sé si estaría hoy ahí. ¿Cuántos jugadores de Boca hay que podrían estar en esos lugares?”.

Queda claro que el enfrentamiento está instalado y que podría sumar nuevos capítulos en los próximos días. Por el momento, el Mosquito no ha respondido a las acusaciones.

LD-