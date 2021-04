Iguazú sin agua: vecinos pasaron el fin de semana largo sin suministro y se manifestaron frente al IMAS

Nuevamente la ciudad de Puerto Iguazú sin agua. En esta oportunidad están afectados casi la totalidad de los barrios abastecidos desde el Instituto Misionero de Agua y Sanemiento.

El panorama se agrava teniendo en cuenta que la falta del líquido vital se dio en el contexto del fin de semana largo con una gran cantidad de visitantes de la ciudad, ante lo cual hoteleros y gastronómicos debieron hacer malabares para trabajar sin contar con un servicio básico como el agua. En el caso de los hoteles, algunos comentaron que para afrontar la situación recurrieron al agua de las piletas de los establecimientos. Por otra parte, los trabajadores de la gastronomía como restaurantes y bares, optaron por comprar agua y más de uno cargar los tanques a mano para poder cocinar y ofrecer sus servicios.

Las quejas se multiplican consultando a los vecinos quienes por el momento, para paliar la situación la única salida que han encontrado ha sido la solidaridad entre los ciudadanos, son muchos quienes cansados de la repetitiva situación construyeron en sus casas pozos perforados para abastecerse y en estos días ofrecían el líquido vital de forma gratuita y solidaria a sus vecinos.

Ante esta desesperante situación los iguazuenses tomaron la decisión de manifestarse frente al IMAS, durante esta mañana en búsqueda de una respuesta rápida.

Ramona Romero, una de las organizadoras de la convocatoria definió a esta situación como “criminal” y explicó a Misiones Online: “Decimos que es criminal la inacción de las autoridades porque estamos en un contexto de pandemia, no podemos no contar con agua, hay gente que ya se está enfermando, además que el hospital ya está colapsado, como es un recurso tan básico, parece superfluo ya, explicar nuestro padecimiento”.

Desde el organismo la respuesta a los vecinos fue el cierre de la oficina y la ausencia de las autoridades para brindar una respuesta. Solo elevaron un comunicado a través de los medios de comunicación en el que afirman que los problemas de abastecimiento se deben a una bajante brusca del Río Iguazú, un fenómeno totalmente previsible y repetitivo en esta época del año.

Según afirma el escueto mensaje, desde la entidad aseguraron que comenzaron las maniobras para restablecer la distribución el viernes, pero desconocían el tiempo que iba a demorar el recambio de equipos. Hasta hoy lunes los vecinos siguen a la espera.

Luego de no lograr ser recibidos por ningún funcionario, los manifestantes realizaron una asamblea donde decidieron manifestarse frente al Iguazú Turismo Ente Municipal, donde en este momento funciona la Municipalidad, debido a que el edificio de la misma está en construcción, para pedir una pronta solución y la destitución de los encargados del IMAS en Iguazú: “Hace muchos años que sufrimos todos los embates, todos los barrios y todos los habitantes de la falta de agua y ellos [la empresa prestataria] siempre tienen una excusa, será real o no, pero no resuelven. Entendemos que las autoridades tienen que solucionar este tema porque no está llevando a un padecimiento general y encima en contexto de pandemia”, afirmaron a Misiones Online.

Luego de manifestarse en ese lugar, decidieron convocar a otra manifestación para mañana, 6 de abril, a las 8 de la mañana en el Hito Tres Fronteras, donde se encuentra la cámara de un medio nacional, en búsqueda de obtener mayor visibilidad.

Por su parte, los concejales municipales, luego de una catarata de críticas por su inacción, elevaron una nota al gobierno provincial solicitando “arbitren las medidas urgentes, a fin de que IMAS restablezca el suministro del agua a la ciudad de Iguazú” desligándose de toda responsabilidad. En otros momentos, en el que la parte de la ciudad se ha quedado sin el suministro, los camiones municipales han repartido el líquido a los vecinos que tenían al día su boleta de servicio. En esta oportunidad, según comunicaron desde la prensa municipal, los tres camiones estaban fuera de servicio por mantenimiento.

Obras provinciales para solucionar la problemática

A principios de este año, el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, visitó la ciudad y anuncio dos obras públicas para solucionar la falta de agua en Iguazú.

Se trata de una toma de agua en el Arroyo Mboca-í cuya licitación será hoy y tiene prevista una duración de un año, y por otro lado, una toma de agua del Río Paraná ubicada en el Barrio Santa Rosa, que abastecerá la nueva planta potabilizadora que se encuentra en el barrio Las Leñas, esperada hace más de ocho años por los vecinos.

Según informó el Primer Mandatario provincial las obras estará culminadas para fines del año 2021 y principios del 2022.

