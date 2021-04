Desde AMHBRA aseguran que el turismo de Semana Santa en la provincia fue positivo: el 53% de los viajantes fueron misioneros

El presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares y Restaurantes Afines (AMHBRA), Gustavo Alvarenga, señaló que el turismo de Semana Santa elevó las expectativas y brindó al sector “un respiro positivo”.

Más allá de que los resultados no fueron parejos en toda la provincia; en Puerto Iguazú la ocupación turística fue alrededor del 75 por ciento, mientras que en Posadas solo fue del 35 por ciento. No obstante, según aclaró Gustavo: “Posadas no es una ciudad de atractivos turísticos, sino que es un lugar donde se realizan eventos”.

En ese sentido, el empresario señaló que el 53 por ciento de los turistas que visitaron los distintos lugares de Misiones, fueron turistas locales que se movilizaron en automóviles. En cuanto a los turistas que vinieron de provincias vecinas, llegaron desde destinos más cercanos como Chaco y Corrientes, además de algunos pocos más de otras provincias.

A pesar de que el país vive por estos días en medio de una crisis sanitaria, donde el inicio de la segunda ola por coronavirus es muy reciente, las personas aumentaron sus cuidados. “Es por ello que aquellos que eligieron salir para pasear durante la Semana Santa, lo hicieron por los lugares más cercanos, ya que viajar a lugares más lejanos en medio de esta situación es riesgoso. Pero dentro de todo, se vieron resultados positivos”, detalló Alvarenga.

Dentro de los rubros que representa el AMHBRA, el sector gastronómico es uno de los que más sufrió desde el inicio de la pandemia por coronavirus; aunque tras las flexibilizaciones de las medidas sanitarias, durante este último tiempo lo que respecta al sector gastronómico y al mercado local del mismo, las personas, al no tener otras alternativas, volvieron a salir para consumir lo que ofrecen, según afirmó quien hasta hoy preside la asociación que renovará autoridades en asamblea que se realizará en la fecha.

“Por ejemplo, en esta Semana Santa, las personas optaron por consumir el mercado local gastronómico, por lo cual, los resultados para este sector fueron muy buenos. Además, se abrieron nuevos locales gastronómicos en la costanera de Posadas, la cual hoy en día logró convertirse en una zona gastronómica de excelencia”, precisó el presidente del AMHBRA.

Por otro lado, indicó que más allá de las restricciones de las medidas nacionales que se puedan tomar debido a esta segunda ola por coronavirus, desde el AMHBRA seguirán trabajando en lo que respecta al público corporativo, comercial y los eventos, para que las nuevas restricciones que se decidan no vuelvan a golpear al sector gastronómico, sobre todo.

Ley de Turismo de Emergencia

Mencionó que están realizando trabajos para poder atraer al cliente a través de una “Ley de Turismo de Emergencia, lo cual nos dará una cierta claridad para que podamos seguir sosteniendo el funcionamiento del rubro”, dijo Alvarenga. Y agregó que, junto al Gobierno de la provincia, están trabajando en los protocolos para poder desarrollar los eventos planificados que generan mucho movimiento en cuanto a la economía local. “No estamos haciendo planes a largo plazo, sino que semana tras semana, vemos tareas e ideas para desarrollar”, afirmó.

Finalmente, a lo largo del día, desde el AMHBRA definirán las nuevas autoridades que estarán al frente de la Asociación. “Hoy tenemos la asamblea que se había prorrogado, ya que la misma se tuvo que haber realizado el año pasado, que por la pandemia no pudimos llevarla a cabo, es por ello que la misma se realizará hoy. Así que esperamos que todo salga bien, ya que aún nos quedan desafíos por cumplir y nuevas ideas por desarrollar”, concluyó Gustavo Alvarenga.

ZF-A