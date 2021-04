Pobreza e inflación se deben al gasto público ineficiente desde hace 10 años afirma Gerardo Schwarz

El economista misionero Gerardo Alonso Schwarz, hizo referencia a los números de pobreza que dio a conocer la semana pasada el INDEC, donde el promedio nacional aumentó a 42%, mientras que la medición en Posadas bajó al 37%. “Ya sabíamos que iba a pasar algo por el estilo, debido a que el PBI en Argentina cayó el 10%”.

La realidad del país no es una sola, debido a diversas estructuras productivas, que hacen que por ejemplo en Misiones se dé una situación distinta que a nivel nacional. “En misiones cayó la pobreza en el último año.”

Esto tiene que ver con distintas situaciones, en Misiones se dieron tres circunstancias, en primer lugar, la estructura productiva es distinta a la del país, estamos centrados en producir agro alimentos y debido a que estos tuvieron protocolos habilitantes desde un primer momento, prácticamente no tuvieron una caída en esos rubros.

La segunda situación es que el impacto del Covid no fue tan fuerte como en otras provincias. La tercera tiene que ver con que el comercio fronterizo se ha cortado porque están cerradas las fronteras y eso trajo aparejada una integración de la actividad económica, lo cual hizo crecer la recaudación de los ingresos brutos en un 70%, debido a mayor actividad y producción en las empresas, que también se vieron obligadas a contratar más personal y no desprenderse de los mismos como ocurrió en otras provincias.

“Esto último motivo a que la dinámica de la pobreza en la provincia haya caído un poco, tenemos actualmente un 37% de pobreza, cuando llegamos a tener más del 42% en el 2019, mientras que a nivel nacional la tendencia fue distinta, en los últimos años se ha incrementado, pasando al 42,5%.”

Schwarz comentó que este año vamos a recuperar algo de la caída que tuvimos el año pasado. Se habla que el crecimiento para la Argentina este año será entre un 4 y un 5%, teniendo en cuenta que el año pasado caímos un 10%, tenemos que esperar dos años más para volver a niveles de actividad o de pobreza que teníamos en 2019.

“Desde el 2011 la economía Argentina no crece, pero lo que si sucede es que cuando hay una caída muy fuerte hay cierto rebote, pero este rebote no llega a compensar la caída del año anterior. Hace más de 10 que no crecemos, es un problema muy grave.”

El gasto público a nivel nacional, provincial y municipal es el más alto en la historia reciente del país y, este gasto público no es suficiente para motivar o incentivar el crecimiento económico a nivel nacional. «Hay que hacer más eficiente el gasto público, atendiendo a cuáles son las necesidades reales y no generar nuevas dependencias, funciones o programas sino hacemos una revisión profunda de lo que hemos hecho hasta el momento”, remarcó el economista.

Inflación también genera pobreza

«Cuando pensamos en la inflación o un incremento de precios generalizados, esto último es lo que más afecta a los sectores menos favorecidos, puntualmente a los trabajos informales que no tienen actualizaciones salariales por convenio, no tienen obra social, aportes jubilatorios y demás, y esto hace que termine siendo una fábrica de pobres».

Para Schwarz de nuevo el problema radica en el gasto público, tenemos uno enorme a nivel nacional, que representa un déficit. Es decir, se gasta mucho más de lo que se recauda, y este gasto a su vez no es suficiente para reducir la pobreza y nos genera el problema de la necesidad de emitir dinero para financiar ese gasto, por lo cual esto genera inflación y por lo tanto impacta en los sectores menos favorecidos.

«Hubo enfoques incorrectos y erráticos en la política monetaria, que hicieron que por muchos meses apuntemos a un objetivo, luego a los pocos meses cambiamos nuevamente de fin y así sucesivamente, y esto lleva a mayor incertidumbre y, en los agentes económicos, desde la ama de casa hasta el gran empresario o el banco, esta incertidumbre genera en nuestro país tratar de subir los precios para anticiparse a una posible devaluación o apostar al tipo de cambio.”

Estamos en año electoral y esto históricamente en la Argentina genera una expansión del gasto público y una política monetaria también expansiva para apoyar este gasto publico. «Si esto sucede nuevamente este año, generará mayores presiones inflacionarias» cerró, indicando que podríamos llegar a tener a fines de este año una inflación de hasta 50%.

