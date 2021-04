Feria “Tembiapó”, una oportunidad para acercarse a la cultura guaraní

Esta tarde-noche se desarrollará la segunda jornada de la Feria Tembiapó que representa una interesante puerta de entrada a la cosmovisión guaraní a través de sus artesanías. La cita en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas, de 17 a 22 hs.

“Es la segunda edición de esta feria, la primera fue en diciembre 2020. Esta es una feria original en todo sentido, ya que se ofrece a la venta lo que traen las comunidades”, explicó José Báez, director de Artesanías de la Secretaría de Cultura de la Provincia, una de las entidades organizadoras.

La feria surge de la unión de varias instituciones, como el Gobierno de Misiones -a través de Vicegobernación-, la Secretaría de Cultura y la Dirección de Asuntos Guaraníes que, articulados con los intendentes de los municipios del interior, “que ayudan para que los artesanos y las artesanas puedan llegar a Posadas”.

Las comunidades que han sido invitadas son: Pindó Poty (El Soberbio), Pozo Azul (localidad de Pozo Azul), Iryapú y Yasy Porá (Puerto Iguazú), Perutí (El Alcázar), Marangatú (Puerto Leoni), Yvytu Porá y Ka’aguy Poty (Aristóbulo del Valle), Yakutinga (Gobernador Roca), Tavá Miri (San Ignacio), Yvoty Okara y Maindomby (Bonpland).

Vistas y presencias

Promediando la jornada, el vicegobernador de la provincia Carlos Arce recorrió la feria, conversando con los artesanos. También estuvieron presentes Norma Silvero, directora de Asuntos Guaraníes; Celina Jedlika (subsecretaria de Relaciones Públicas e Institucionales de Cultura Misiones); Guadalupe Dos Santos (subsecretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Interior de vicegobernación); Yolanda Asunción, referente de la Municipalidad de Posadas (Unidad de Coordinación y Gestión); Silvana Giménez, directora de la FAM (que tiene un stand de exposición solamente), Juan Gerardo Marek, secretario de Gobierno de El Alcazar y Laura Duarte, diputada provincial.

Al cierre de la primera jornada se presentó un dúo de rap, parte de la banda intercultural “Ha’e Kuera Ñande Kuera”, que fusiona ritmos como el reggae, rap, hip hop con la tradición musical mbyá guaraní. Los cantantes dieron un recital completo, explicando el sentido de sus temas y adelantaron que se encuentran ultimando detalles para sacar su primer disco. También estuvieron presentes la fundación Marangatú, que presentó un stand explicando el valor de la semilla nativa, y el IAAviM que a través del Cinemóvil.

Las ferias visibilizan el trabajo de las aldeas

La artesanía mbya se caracteriza por la cestería en tacuapí, de donde surgen canastos, “ayacas”, paneras, maceteros, bolsos materos, pulseras, etc. También las típicas tallas en madera blanda de curupicay con la que plasman a los animalitos del monte o las de madera dura -como la guayubira- con la que expresan escenas de la caza y la pesca, figuras humanas y animales etc. Un arte que es visibilizado mediante estas ferias, y además se convierten en oportunidades de intercambio, no sólo de bienes por dinero, sino también de charlas y acercamiento entre culturas.

Así, a la par de la exposición y venta, los artesanos acceden capacitaciones y charlas: como en tallado en madera (dictada por el tallador mbyá Hilario Acosta), en medios electrónicos de pago y en financiación (dictadas por personal de Cultura). Mauricio, artesano mbyá, afirmó que le parece bien participar en ferias donde el intercambio de dinero no tiene intermediarios.

Además, “acá venimos los mayores a vender, no vienen las criaturas. Y con esa platita podemos llevar algo a nuestra comunidad. Necesitaríamos una feria cada tres meses”, aseguró. Francisca Ramos detalló que “con la cuarentena el año pasado casi no vendimos nada. Fue difícil y dejamos de hacer nuestras artesanías. Ahora retomamos”.

“2020 fue un año difícil para todos, por eso impulsamos esta feria, con todo el protocolo, disponiendo alcohol en cada mesa, el uso del barbijo y cuidando que la gente no se amontone”, manifestaron desde la organización. La Feria “Tembiapó” cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, a través del Programa Festivales Argentinos.

ZF-A