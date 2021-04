Alberto Fernández: «No tengo ningún síntoma alarmante, estoy bien»

El presidente Alberto Fernández buscó llevar tranquilidad después de dar positivo en coronavirus. Minutos después de informar en sus redes sociales que cursa la enfermedad, el mandatario afirmó que no tiene ningún síntoma alarmante y que se encuentra en buen estado general.

Tras la confirmación del positivo, Fernández se comunicó con medio nacionales y detalló que se encuentra bien, «Solo tuve un poco de dolor de cabeza, solo eso. No tengo ningún síntoma alarmante. Estoy bien y tranquilo”.

El mandatario aprovechó para pedirle a la población que mantenga la calma. “Yo estoy atendido y me siento bien. Todos debemos advertir el modo cómo se transmite el virus. Nadie está exento. Cuidarse. Es lo que más me preocupa”, escribió.

El anuncio de Alberto Fernández

A las 00.09, Alberto Fernández había anunciado la noticia a través de su cuenta de Twitter. “Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37,3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, publicó.

Y añadió: “Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, expresó el jefe de Estado.

Asimismo, Alberto Fernández subrayó que ya alertó de su positivo a todos los colaboradores y personas con las que estuvo en contacto, para que cumplan con el aislamiento preventivo. “He contactado a las personas con las que estuve reunido en las últimas 48 horas para evaluar si constituyen un contacto estrecho para que hagan el aislamiento”, remarcó.

Y concluyó: “Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”.

Alberto Fernández recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 21 de enero en el Hospital Posadas. Ese día, se convirtió en el primer presidente de América Latina en ser inmunizado. “Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso. Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hagámoslo”, expresó entonces vía Twitter.

