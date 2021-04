“El olor a carne humana no te olvidás más”: relato de una enfermera que vivió de cerca la Guerra de Malvinas atendiendo a los combatientes heridos

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas que se conmemora mañana 2 de abril, la enfermera Elsa Rodas, quien atendió a los heridos de la guerra en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, recordó cómo vivió esa situación y contó la traumática experiencia. “Somos invisibles para la historia de nuestra patria”, se lamentó la trabajadora de la salud.

La enfermera desempeñó su labor cuando tenía 24 años en el Hospital Naval de Puerto Belgrano. Relató que entró a la guardia el día 1 de abril y debía entregar la guardia a las 6 de la mañana del día siguiente; sin embargo, los superiores informaron a todo el personal de salud que no se podían entregar las guardias hasta nuevas órdenes.

“No sabíamos qué pasaba y recién a las 9 de la mañana del 2 de abril, nuestro subdirector médico nos informa que tropas argentinas habían desembarcado esa madrugada en nuestras Islas Malvinas, que hubo un enfrentamiento con el Gobernador usurpador de las islas y en ese enfrentamiento falleció el capitán Giachino y que posiblemente otros heridos, llegarían a ese hospital si los hubiera”, contó Rodas, quien además recordó que tras varios días no llegaron más heridos.

Sin embargo, luego de que los ingleses llegaron a las islas comenzaron a llegar al hospital muchos hombres con diferentes lesiones, de esquirlas, con armas de fuego, fracturas, pie de trinchera. “Era la primera vez que yo y algunas de mis compañeras conocimos lo que era el pie de trinchera, que es un pie necrosado, un pie negro por la falta de circulación y por el frío”, comentó la enfermera quien aseguró además que entre sus recuerdos más dolorosos está “el olor a carne humana, que es imposible olvidar”.

Según el relato de la profesional que hoy vive en Wanda, Misiones, transcurrieron de esta manera los días hasta que el 2 de mayo, hundieron al crucero ARA General Belgrano y en ese momento el personal de salud recibió la orden de que debían evacuar el hospital para armar en los diferentes sectores salas de quemados.

“El día a día era de patriotismo, nunca nos íbamos a rendir a pesar que había heridos gravísimos. El aire de patriotismo que había a pesar de que ya había soldados incluso amputados que cuando llegaban otros heridos le gritaban ¡viva la patria! y le cantaban la canción del marino, y ese ambiente era para mantener el espíritu nuestro bien arriba, no podíamos rendirnos”, relató Rodas.

En esa misma línea, contó que “tuvo el honor” de asistir a dos prisioneros ingleses, sin embargo, tanto ella como otras compañeras en principio no querían atenderlos debido a que no contaban con experiencia en atender a los enemigos, y se negaron a recibir una orden militar y una orden médica. Al respecto sostuvo “hay que tener ovarios para decir que no en una guerra y en un hospital militar”. Aunque después entendieron que estos ingleses eran solo dos pacientes más y no dos enemigos y cumplimos con la orden.

Al mismo tiempo recordó que tras el hundimiento del ARA General Belgrano, comenzaron a llegar al hospital quemados de pies a cabeza, que tras la asistencia que brindaron, en muchos casos recibieron el alta recién en diciembre de ese año (1.982).

“A partir de allí comenzamos a desarmar todo el hospital que habíamos armado con tanta rapidez; comenzamos a devolver elementos de enfermería que tomamos prestados de otros servicios y comenzamos a ser invisibles para la historia de nuestra patria”, expresó la enfermera de Malvinas.

En ese sentido aseguró que en su momento la Armada Argentina y el Estado Nacional consideraron que el trabajo que realizó el personal de salud no era merecedor de ningún tipo de reconocimiento.

“Cuando se cumplieron los 30 años, siendo acá en Misiones la única enfermera de Malvinas, comencé a hablar, a contar y me sentí más liviana y luego de eso obtuve un poco de reconocimiento y sentí que era el abrazo que faltaba”, comentó.

Rodas al mismo tiempo contó que está realizando “un proyecto malvinero” propio, que consiste en plasmar historias a través de relatos, fotos, vídeos y se llamará “Recreo Viva la Patria”.

Sobre el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas

El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, apoyada por un importante sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno.

