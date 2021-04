Copa de la Liga Profesional 2021: ganaron San Lorenzo, Patronato y Platense

Este viernes, con un gran homenaje a los excombatientes de Malvinas, volvió a rodar la pelota en la Copa de la Liga Profesional con tres encuentros de la fecha 8. En el primer partido, Patronato venció de local a Aldosivi por 2 a 0, en el segundo encuentro de la jornada, San Lorenzo también consiguió la victoria ante Rosario Central por 2 a 0 y Platense ganó de visitante por 1 a 0 a Central Córdoba.

El partido más destacado de la jornada del viernes santo, fue el de San Lorenzo ante Rosario Central. El barrio del Bajo Flores sin dudas tuvo una “noche Santa” dado que el Ciclón ganó por 2 a 0 a Rosario Central. El primer gol llegó a los 37 minutos del primer tiempo cuando Franco Di Santo desde adentro del área marcó el tanto. El segundo, fue a los 103 minutos a cargo del paraguayo Ángel Romero.

El partido en el Nuevo Gasómetro se alargó debido a que a los 93 minutos hubo una gran interrupción porque jugadores del banco de suplentes y cuerpo técnico del conjunto Canalla entraron al campo de juego a protestar contra el juez Lucas Comesaña que no tuvo una buena noche con su arbitraje. Rosario tuvo dos expulsiones: Emiliano Vecchio a los 99 y Lautaro Blanco a los 101. Por ende, el dt Cristian González no podrá contar con ambos jugadores en el próximo partido del torneo ante Banfield.

Con la victoria, el Ciclón suma 11 puntos en la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, parcialmente a solo un punto de la clasificación a la siguiente etapa. De esta manera, el dt Diego Dabove calma las aguas en “Tierra Santa” tras conseguir dos triunfos consecutivos. Por el lado de Rosario Central, los Canallas se quedaron con 9 puntos a tres de los puestos clasificatorios y suma tres partidos sin ganar.

Con respecto al primer partido de la fecha 8 que comenzó a las 17 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Patronato logró conseguir su primera victoria tras vencer por 2 a 0 a Aldosivi en el partido interzonal de la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional.

El gol que abrió el encuentro lo marcó el misionero Oliver Benítez, de Puerto Iguazú a los 31’ del primer tiempo, mientras que Lautaro Comas marcó a los 90 el 2-0 que liquidaba el partido. El conjunto del Tiburón de Mar del Plata, tuvo dos expulsiones en el segundo tiempo. La primera fue a los 77 a Federico Milo y la segunda a los 83 para Joaquín Indacochea. Por lo tanto, Federico Gago pierde dos jugadores importantes para visitar a Estudiantes en la próxima fecha.

Con este resultado, el Patrón suma solo 3 puntos tras perder siete encuentros y se posiciona anteúltimo en la zona 2. Aldosivi con esta derrota queda décimo en la zona 1 con 8 unidades.

Finalmente, el último partido se disputó en la provincia de Santiago del Estero cuando Central Córdoba perdió de local ante Platense por 1 a 0. El gol del triunfo del Calamar llegó a los 74 a cargo de Franco Baldassarra.

El encuentro disputado en el estadio Ciudad de Madre, fue bastante parejo con llegada al arco para ambos equipos. El conjunto local remató 13 veces al arco pero no pudo convertir, mientras que el conjunto visitante disparó hacia el arco en siete oportunidades y en una de ellas, la pudieron meter dentro de los tres palos.

Con el gran triunfo de visitante, el Calamar logró ganar por segunda vez en el torneo y suma 8 unidades en la zona 1. Parcialmente se posiciona octavo. Por otra parte, Central Córdoba está ubicado tercero con 12 puntos pero con esta derrota se comenzará a complicar su clasificación dado que Racing, River y Estudiantes aun no jugaron y San Lorenzo se acerca cada vez más.

La fecha 8 del campeonato argentino sigue este Sábado Santo con cinco partidos, continúa el domingo con cuatro encuentros y finaliza el lunes 5 de abril con un partido.

Sábado 3 de abril

14:00 Talleres vs Independiente (FOX Sports)

Sarmiento vs Atlético Tucumán (FOX Sports)

Gimnasia vs Lanús (TNT)

Boca Juniors vs Defensa y Justicia (TNT)

Arsenal vs River Plate (FOX Sports)

Domingo 4 de abril

Newell’s vs Huracán (TV Pública)

Colón vs Argentinos Juniors (TNT)

Vélez Sarfield vs Unión (TV Pública)

Racing vs Godoy Cruz (TNT)

Lunes 5 de abril

Bnafield vs Estudiantes (TNT)

