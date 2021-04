Copa de la Liga: con gol del misionero Benítez, Patronato venció 2 -0 a Aldosivi y consiguió sus primeros puntos

Patronato ganó su primer partido en lo que va de la Copa de la Liga luego de vencer 2 – 0 a Aldosivi en Paraná, el gol que abrió el encuentro lo marcó el misionero Oliver Benítez, de Puerto Iguazú a los 31’ del primer tiempo, mientras que Lautaro Comas marcó a los 90 el 2-0 que liquidaba el partido. Federico Milo y Joaquín Indacoechea fueron expulsados en la visita cuando transcurría el segundo tiempo, así Fernando Gago pierde dos jugadores importantes para visitar a Estudiantes en la próxima fecha.

El patrón sumó puntos en la Copa de la Liga por primera vez, el conjunto dirigido por Iván Delfino había perdido los siete partidos que disputó hasta el momento y cada vez se complicaba más su situación al ver la tabla de los promedios. Recordemos que en este torneo no habrá perdidas de categorías, pero los puntos si se contabilizan para la próxima temporada.

El Tiburón por su parte dejó pasar una buena oportunidad para acrecentar la mala racha del patrón y poder sumar de a tres puntos para prenderse en los primeros puestos y dar pelea hasta el final en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa de la Liga. El equipo de Mar del Plata, al igual que varios del futbol argentino viene siendo muy irregular en el último tiempo, ganó 2 partidos, empató la misma cantidad y perdió 4, suma 8 unidades y si se llevaba la victoria quedaba a un punto de los segundos que tienen 12.

