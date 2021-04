Alberto Fernández confirmó que tiene coronavirus y se encuentra aislado

El Presidente informó en sus redes sociales que se realizó el primer test después de levantar fiebre.

Fuentes de la Casa Rosada indicaron que luego se procedió a contactar a todos los contactos estrechos del mandatario, entre los que se encuentran amigos personales y funcionarios del gabinete, para notificarles que deberán permanecer aislados.

Según pudo saber TN.com.ar, el Presidente no presentó síntomas respiratorios, mucosidad o pérdida de olfato y se encuentra en buen estado general.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”, contó el Presidente.

Alberto Fernández recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 21 de enero cuando se convirtió en el primer presidente de América Latina en ser inmunizado.

(Fuente: TN)

