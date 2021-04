Se realizan las últimas funciones de la obra de teatro “La última alegría”

Este fin de semana se despide de las tablas la obra “La última alegría” en la sala Mandové Pedrozo, ubicada en la calle Beethoven 1762 de Posadas. Cuenta la historia de dos viejos amigos, un viaje y una fiesta de despedida, esta comedia Dirigida por Buki Rosa e interpretada por Aníbal Bertoni y Leonardo Guzmán le hizo frente al difícil momento por el que está atravesando la sociedad en tiempos de coronavirus Covid-19.

Esta obra de teatro única muestra los valores de la amistad que se cultivan a lo largo de toda la vida en donde no existen obstáculos ni excusas para continuar unidos en las buenas y en las malas jugadas que les prepara la vida.

“La Ultima Alegría” es un paseo emocional, no sabes que esperar de vos mismo. Al mirarla te das cuenta que te estas doblando de tristeza al sentir empatía con los personajes y al rato te descostillas de la risa por las ocurrencias de este par de amigos que no se resignan y que están aquí para exprimirle a la vida hasta la última gota de jugo.

El equipo del Mandové tiene muy presente que los tiempos que corren no son fáciles, por esta razón organizó un exigente protocolo para evitar contagios y así lograr que la audiencia se sienta tranquila, cómoda y segura para disfrutar de lleno de la obra. Cuenta con una capacidad para 50 personas y las entradas no son por persona sino por mesas de dos y cuatro personas (bien distanciadas entre sí), evitando así el contacto de las personas que no son del mismo circulo.

La venta es de mesas para 4 y 2 personas y capacidad limitada a 50 espectadores por protocolo. Pueden hacer las reservas al TEL 4429865 – WhatsApp 3764 635014.

LD-CP