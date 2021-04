Jimena Barón volvió a las redes y lanzó su nueva canción “Flor de involución”

La cantante reapareció después de nueves meses alejada de los medios y presentó su nuevo videoclip.

Después de nueves meses de ausencia, Jimena Barón volvió a las redes sociales y lo hizo con la presentación de su nuevo videoclip «Flor de involución». La cantante realizó un vivo de Instagram y rápidamente obtuvo más de 100 mil personas atentas a lo que iba a contar.

«Me siento abrumada de cariño, porque fueron como nueve meses de nada. Estoy muy contenta», comenzó diciendo Barón en la transmisión. Luego, agregó: «Anduve patas para arriba, algo incómoda, igual crecí. Me di cuenta que la verdadera fuerza nace de la más cruel vulnerabilidad y así, un día, floreció mi nuevo logo, mi nueva música y yo también. Espero que les llegue algo de todo esto, es la única razón por la que sigo haciendo canciones, y en algún lugar de ese camino, casi mágicamente, me curo. Los extrañé mucho. Soñé muchísimas noches y días con este momento».

Por otro lado, sorprendió a todos cuando anunció que estaba separada del Tucu López: «No quiero que piensen que volví porque entendí la vida, no entendí una mierda, me va como el or.. en el amor y seguiré escribiendo de desilusión, el amor no es mi área». Confesó para luego decir: «Si chicos, estoy sola, los hombres me duran menos que un pote de queso crema».

«Siempre voy a ser La Tonta y La Cobra. Estoy emocionada, los amo muchísimo. A mi me hace muy bien, sentí una responsabilidad enorme de volver con algo que les guste o le haga bien a alguien. No soy el ejemplo de hacer las cosas bien, no cuenten conmigo para eso», expresó.

Fuente: Minuto Uno

