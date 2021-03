Conocé los productos y servicios de Roma Soluciones, junto a Delivery Posadas

Delivery Posadas es la única guía online de la ciudad, con un catálogo completo sobre los comercios y servicios que ofrecen el servicio de envío a domicilio, organizados por categorías. Allí podrás acceder y conocer los productos y servicios profesionales ofrecidos, de manera que no tengas que moverte de la comodidad de tu hogar para informarte y adquirir eso que necesitás.

En esta oportunidad @deliveryposadasarg presenta a Roma Soluciones, un emprendimiento dedicado a la atención y servicio técnico profesional y personalizado en arreglos de electrodomésticos, servicios de refrigeración o refacción de heladeras y lavarropas, para que ante cualquier inconveniente puedas comunicarte con ellos y resolverlos, gracias a la calidad y atención que te brindan sus dueños.

Además, cuentan con el asesoramiento en diseño para que tu hogar u oficina luzcan inigualables, con producciones realizadas en herrería que hacen a la seguridad funcional del hogar o lugar de trabajo, como rejas y portones. También cuentan con producciones en el rubro de herrería y madera como la creación de placares, mesas de luz, sillas o mesas de televisión, sólo por mencionar algunos de sus trabajos.

Encontrarás a Roma Soluciones en la categoría “servicios profesionales” accediendo awww.deliveryposadas.com.ar. Éste junto a otros rubros tales como supermercados, pescaderías, jugueterías, distribuidoras e informática las podés encontrar en Delivery Posadas, que cuenta actualmente con más de 300 locales adheridos.

Katy y Junior son los dueños de Roma Soluciones. Oriundos de Pueblo Illia, Dos de Mayo. Hace años decidieron iniciar sus estudios universitarios, por lo que se trasladaron a Posadas, radicándose aquí de forma permanente.

Junior es quien realiza el “trabajo pesado” como lo mencionan ellos, que consiste en el arreglo de diferentes electrodomésticos como aires acondicionados, heladeras, lavarropas y también en la elaboración de portones, mobiliario doméstico y comercial, con diseños propios o personalizado, atendiendo los deseos de los clientes. Katy, por su parte, se encarga de la parte administrativa y comercial, supervisar las redes, la agenda y el armado de presupuestos. Con mucho esfuerzo, dedicación y apoyo por parte de su familia, lograron montar su tan ansiada empresa familiar.

En diálogo con los propietarios, comentaron que “la empresa surgió el año pasado en medio de la pandemia. Trabajamos durante muchos años en una empresa y por el contexto que todos estamos atravesando, nos vimos obligados a presentar nuestra renuncia y dedicarnos a este rubro por cuenta propia.”

Surgido en un primer momento como Roma, en honor a sus hijos más pequeños Rodrigo y Mateo, decidieron ampliar su abanico de actividades y modificaron su marca, para iniciarse como Roma Soluciones. “Primero éramos solo ‘Roma’ pero necesitábamos algo más y, como nos dedicamos a varias cosas y no tenemos un solo rubro, decidimos colocarle ‘Soluciones’ porque eso es lo que nos interesa a nosotros: brindar soluciones. Si un cliente nos plantea un problema o inconveniente, nunca le decimos que ‘eso no se puede hacer’ o ‘eso no se consigue’, siempre tratamos de brindarle soluciones. En caso de no conseguir lo que el cliente quiere, siempre le brindamos una alternativa”, remarcaron.

Respecto de sus inicios como independientes y las formas de trabajo, afirman “arrancar en pandemia fue todo un desafío y como se estaba viviendo una nueva normalidad, tuvimos que adaptarnos y enfrentar un montón de situaciones que se fueron presentando, adaptándonos a la nueva metodología de trabajo: trabajar con turnos, con pedidos anticipados, realizando visitas a domicilio con el protocolo correspondiente y respetando las medidas de seguridad.”

Mencionaron también, que mucha gente se ha preocupado por modificar o remodelar los espacios -interiores y exteriores- tanto en hogares como en los lugares de trabajo, que durante este contexto y debido al tele-trabajo o home office han sido los mismos que habitan. Es por esto que las personas decidieron adquirir algunos productos como mesas, sillas, placares o estantes; motivo por el cual consideran que este contexto de pandemia les ha resultado beneficioso, así como han logrado aumentar la demanda de sus productos y servicios.

Respecto de su experiencia en Delivery Posadas, afirman que “hace muy poquito estamos participando en la plataforma, pero notamos que hemos tenido un aumento significativo en nuestras redes sociales. Se incrementaron, por ejemplo, el número de seguidores, las visitas a nuestras páginas y también crecieron muchísimo más las consultas que nos realizan o la demanda de productos.” También detallan que “es un espacio donde nos sentimos bien desde el primer momento, fueron muy atentos, muy respetuosos y jamás fueron invasivos cuando nos ofrecieron sus servicios. Muy contentos y súper recomendados.”

En Roma Soluciones saben que calidad y experiencia siempre van de la mano. Los clientes vislumbran un horizonte y aquí se hacen realidad.

Los hallarán ingresando a www.deliveryposadas.com.ar, categoría “servicios profesionales”, o podrán buscarlos en sus redes:

FB: @ROMA.calidadyeficiencia

IG: @roma_soluciones o

CEL: 3764-574159

