México: una mujer murió tras ser sometida por la policía con la misma maniobra que George Floyd

La tarde de este sábado, en Tulum, Quintana Roo (México), se suscitó un acto de brutalidad policiaca que terminó con la vida de una mujer, quien momentos antes fue sometida por agentes de seguridad estatales.

De acuerdo con versiones de medios locales, los policías municipales que tripulaban una patrulla abordaron a la mujer, quien caminaba sobre la avenida La Selva, con el pretexto de que se encontraba presuntamente en estado de ebriedad.

Al menos cuatro elementos, tres hombres y una mujer, la tiraron al suelo y aplicaron exceso de fuerza sobre la víctima. A los pocos minutos, comenzó a gritar y a decir que se le dificulta respirar por el peso que tenía encima.

Sin embargo, ni el personal de seguridad ni los testigos, que sólo grabaron el momento, hicieron algo al respecto, por lo que la causa de muerte fue presumiblemente por asfixia, ya que el oficial mantuvo la rodilla sobre su cuello. En cuanto percibió que ya no se movía, se levantó y se dio cuenta de que ya no presentaba signos vitales.

En lugar de llamar una ambulancia, los agentes tomaron el cuerpo y lo subieron a otra unidad tipo camioneta con jaula, para llevarla al centro de salud más cercano para su valoración médica, al ver que nos serían atendidos, decidieron ir a Protección Civil (PC), donde les confirmaron que ya había fallecido.

Hasta el momento, autoridades del municipio de Tulum no se han manifestado al respecto de este hecho, por lo que algunos usuarios de redes sociales los exhortaron a investigar el caso y no dejar impune la muerte de esta mujer, quien no ha sido identificado su nombre ni su edad.

LEA TAMBIÉN: Dejaron en libertad al policía que mató a George Floyd

Fuente: Infobae

DA-CP