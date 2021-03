Gremio: Renato Portaluppi espera ansiosamente por la llegada de Rafael Santos Borré en el próximo mercado de pases de 2021

Renato “Gaúcho” Portaluppi, dt de Gremio de Porto Alegre, se mostró ansioso e ilusionado con la llegada del flamante delantero colombiano Rafael Santos Borré. En caso de que el atacante no renueve con River Plate, el primero de julio podría incorporarse al conjunto brasileño.

Hoy en día, Rafael Santos Borré está en la mira de muchos clubes y Gremio de Porto Alegre sueña en grande. Desde el conjunto Gaúcho, ya se refirieron a la posible llegada del atacante colombiano dirigentes, el propio entrenador y los hinchas quienes invadieron las redes pidiendo por el arribo. Incluso, los “torcedores del tricolor” le dedicaron cantitos.



En ese aspecto, se puede decir que hay mucha confianza de que Borré firme el precontrato para convertirse en refuerzo de Gremio a partir del 1° de julio.

«De Borré no puedo decir muchos detalles, pero espero que él pueda firmar en esta semana y venir para Gremio», comentó el gran dt que tiene Gremio. Renato Portaluppi está muy ansioso por asegurarse la llegada antes de Pascua.

Sin embargo, tiene en mente que no hay ninguna posibilidad de que el jugador colombiano se sume al plantel tricolor antes del 30 de junio, día en el que finaliza su vínculo con River ya que Borré queda libre. A su vez, el no quiere sorpresas: desde el entorno de RSB, al igual que Marcelo “el Muñeco” Gallardo, le sugieren que aguarde alguna oferta importante desde Europa y de ser así, se perdería la negociación entre el delantero y el club de Río Grande do Sul.

En ese aspecto, el presidente de Gremio, Romildo Bolzán y el intermediario brasileño André Cury fueron los que pusieron el tema sobre la mesa y dijeron lo siguiente: «Borré ya dio el OK y aguarda para firmar el precontrato. Tenemos esta situación bien encaminada y debería concretarse esta semana si va a firmar o no”.

La gran oferta que propuso Gremio de Porto Alegre fue:

U$s 6 millones para firmar.

U$s 2.000.000 al año de salario (sería cuatro de contrato).

Bonos de productividad por rendimiento y goles.

Se puede decir que Gremio está bien económicamente y puede ofrecer esta gran suma de dinero a Borré dado que el conjunto Gaúcho se sacó de encima contratos altos como los del argentino Hernán Barcos y el boliviano Marcelo Martins. Asimimso, apostó a las inferiores e hizo caja con una transferencia paradigmática como la de Arthur al Barcelona en 2018 (36,9 millones de dólares).

«A Gremio no le sobra plata, pero tiene crédito» es la frase de la dirigencia del club. La solidez económica le permitió meterse entre los clubes más poderosos de su país, sólo por detrás de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro y por encima de San Pablo. Además cuenta con un importante superávit, y por ende, en este 2021 apostará por primera vez por nombres importantes.

Por otra parte, Gremio cerró la llegada de Rafinha (campeón de América con el Flamengo) y el sueño más ambicioso es incorporar a Douglas Costa, que salió del club y actualmente está a préstamo en el Bayern Múnich tras ser cedido por Juventus. La frutilla del postre sería la llegada de Rafael Santos Borré.

Acerca de las posibles llegadas de jugadores de renombre, el vicepresidente Marcos Hermann fue el más cauto y en conversación con TyC Sports, definió este contexto como «una simpatía recíproca».

En ese sentido, aclaró que «no hay nada concreto ni firmado», pero sí reveló que se comunicaron con la dirigencia de River para informarle la situación y que «no se habló de un resarcimiento».

Ahora solo resta esperar cual será la decisión del atacante colombiano quien se quiere ir del conjunto Millonario dejándole una retribución al equipo que le dio la oportunidad de crecer y deberá hacerlo con parte de lo que reciba como salario. ¿Firmará el contrato con Gremio a principios de julio?

