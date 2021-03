Primero Misiones

(*) Por Nicolás Marchiori

“El liderazgo es el arma más importante de un hacedor, porque cuando uno es líder hacer es más fácil” sostiene Jürgen Klaric, considerado en la actualidad como el divulgador de neurociencias aplicadas a la vida, la felicidad y los negocios más influyente del mundo. El objetivo de un buen líder es conseguir que el equipo trabaje de manera efectiva tanto de forma individual como grupal. En este contexto, es de vital importancia fijar una meta clara para lograr que el equipo trabaje de manera mancomunada para lograr el objetivo común. Resulta imprescindible que el líder transmita cuál es la misión, la visión y la estrategia.

La comunicación se transforma en un elemento esencial para el líder a la hora de transmitir los valores al equipo. El flujo de comunicación no puede ser unilateral, todo lo contrario. Es por ello que se considera que los buenos líderes siempre tienen los oídos abiertos hacia las preocupaciones de la gente que lo rodea. La escucha activa amplía el campo de visión y la capacidad de dirección de las metas y objetivos.

Albert Einstein manifestó que “el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única”. Una célebre frase que cobra especial sentido cuando nos referimos a la relación entre un líder y su equipo. Quien asume la posición de líder debe ser el primero en tomar las responsabilidades. La habilidad del liderazgo también puede verse como la capacidad de entregar responsabilidad y delegar tareas. Aquellos que trasladan la responsabilidad a los integrantes de su equipo logran su motivación y garantizan su lealtad.

El pasado jueves por la tarde tuvo lugar un encuentro de la dirigencia del Frente Renovador de la Concordia en el Parque del Conocimiento de la ciudad de Posadas. El mismo reunió a los máximos referentes del espacio, ministros, presidentes de entes, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales. Por su dinámica y contenido, se trató de una histórica jornada motivacional y de reafirmación de liderazgo.

El conductor del Frente Renovador, Ing. Carlos Rovira, realizó un importante repaso del devenir histórico y un análisis de conceptos vitales para la acción política y la gerencia de los asuntos públicos.

Al inicio de su alocución puso énfasis en la importancia de la humildad. “Debemos retomar la tarea con mucha fuerza y mayor humildad, palabra útil en estos tiempos. Porque esa actitud, si la descuidamos debiéramos reforzarla para ver al otro, para ver el otro, que justamente lo que el ego desmesurado, salvaje por ahí con los arrebatos de este tiempo se centra en uno mismo. Entonces vienen los problemas de la vanidad, de creerse lo que no debiera ser o no lo es, creerse más que los demás. La humildad va acomodando, es un ejercicio muy necesario”. En tono propositivo sugirió a todos los presentes: “el análisis permanente, el deber de preguntarnos si estamos cumpliendo cabalmente con lo que juramos: defender al Pueblo de la Provincia, el Pueblo de Misiones, defender las necesidades, acompañar en esa búsqueda -de soluciones- a los diferentes problemas. Si somos dignos del acompañamiento recibido, si somos dignos representantes de ese Pueblo, si hemos cambiado, y si fuera así, ¿Por qué? Por qué el desvío de la lealtad, la principal y única a ese designio, a ese apoyo. En ese acto retomar, si así lo fuera y seguramente que sí, como todos seres humanos, encontrar de nuevo el rumbo más aún frente a las dificultades que tiene todo el planeta”.

Respecto a ese necesario ejercicio introspectivo que decanta en el acto de reencuentro con los verdaderos valores y principios, el líder renovador expresó que lo conmueve profundamente una de las frases que encontró hace mucho tiempo y lo ha acompañado en toda esta etapa: “Es una frase interrogativa: ¿En qué puedo ayudar? Esa es la frase más noble, más tierna, más conducente que siempre me guio y me alejó de las tentaciones que exponía al comienzo. ¿En qué puedo ayudar para hacer más feliz al Pueblo de nuestra provincia? ¿En qué podemos ayudar? Prosiguió el desarrollo de la experiencia introspectiva remarcando que “ahí aparece el verbo ‘hacer’, es el acto de pasar del pensamiento, de esa voluntad, de ese ‘quiero’ al ‘puedo y hago’. Entonces se va modelando y moldeando la intención de esta reunión que es, con todo respeto, tratar de estimular, tratar de inspirarlos nuevamente, en una acción que se duplique, se triplique, se multiplique en actos, en ‘hacer’”.

El sueño inspirador

“Creí en mi deber, mi obligación desde el pensamiento que les he traído hoy para compartir, de ver el rumbo hacia dónde vamos, un rumbo sólido, manejado acertadamente por quien gobierna la provincia, nuestro gobernador, acompañado por el vice gobernador y todos nosotros. El rol de los intendentes en cada uno de sus pueblos, fundamental, acompañados por sus concejales, por sus comunidades se va conformando una malla que hoy exhibe a nuestra provincia, no con un potencial, con un realismo enorme parada frente a Nación, en todo sentido. Eso me conmueve hondamente, profundamente de lo político como responsable y conductor de este espacio de la Renovación que compartimos. Que en las buenas, pero en las malas, Misiones no sólo tiene autoridad, tiene carácter en lo político, sino tiene ideas, tiene construcción, tiene servidumbre para la gente, tiene talento, talento depositado en ustedes y en la inmensa mayoría de los que no están aquí, que están invitados a hacerlos. Debemos seguir sacando los cercos, las varas, los corralitos de la política, de la mezquindad y darle acceso, sobre todo en este tiempo”, manifestó el Ing. Rovira.

Asimismo, destacó que Misiones, una provincia lejana del país central, ha venido superando las vicisitudes de la historia, con sus diferentes planteos y desafíos con el mismo temperamento. Misiones siempre mantuvo una rebeldía al poder central, arraigada en lo nuestro.

Rovira hizo un repaso por la crisis de los partidos políticos, al tiempo que narró la experiencia del proceso que permitió que se vaya conformando el Frente Renovador de la Concordia, destacando que es “un proceso que no se ha detenido y felizmente sigue una vida muy intensa, y que ya no depende de la dirigencia -esa es una de las grandes conquistas partidarias-, sino depende de la gente, siempre dije que ‘el poder está en la gente’ y sigo pensando que es así”.

Luego de un racconto de los rasgos más distintivos e importantes de la historia local, con el objetivo de brindar un contexto temporal a los participantes de la charla, destacó a La Ilustración europea como un movimiento que “empezó a iluminar los cerebros de buena parte de los 5 continentes, entonces había materia gris para acompañar a las ideas. Cuando se crean los Estados-Nación, los próceres llamados ‘padres fundadores’ de esas naciones tenían lo que se denominan ‘sueños inspiradores de la historia’ o ‘sueños indicadores de la historia’ que hablando en criollo significa ‘hacia dónde vamos’, ‘qué es lo que queremos’, ‘para qué nos juntamos’, ‘para qué hacemos una Nación con la bandera, con Constitución, con leyes’, ‘qué queremos’. Nosotros las tuvimos y las tenemos”.

Luego de referirse a los ideales de la Revolución de Mayo, invitó a seguir acompañando esa Revolución con otros medios, con otras herramientas, destacando que “ya no se levantan armas, yo no hay caudillos. Estamos en el Nus cósmico, en el mundo de las ideas como decía Platón. Con las ideas estamos combatiendo, en paz, sin grieta porque somos antigrieta, pero nuestras ideas forman parte de esos sueños inspiradores del Misionerismo. Por eso, en estos tiempos pensé Primero Misiones,siempre es nuestro slogan y también usarlo para todo lo práctico y que nos guíe ahora en este tiempo. Primero Misiones y cuidemos a los misioneros, es muy simple, muy inspirador. Y hacer un retome desde el fondo de nuestra historia hasta nuestros tiempos”.

Rebeldía al poder central en defensa de los intereses del pueblo misionero

El conductor de la Renovación fue contundente al expresar: “para no quedar fijados a la historia y a nuestra silla levantando la mano cuando los patrones de Buenos Aires de los partidos políticos piden que se vote tal o cual cosa. ¡No! Los representantes de Misiones y de nuestro espacio político están comprometidos a seguir y votar lo que indica el Pueblo de Misiones, como se ha hecho hasta aquí. Por esto también, hablando con Oscar -Herrera Ahuad- en la intimidad de tantos días de preocupación y búsqueda de soluciones, con pocos recursos, con los recursos humildes que tenemos porque nadie nos ha regalado nada. Somos producto de los que somos, de nuestros aciertos y nuestros errores. Vimos la necesidad de retomar con fuerza de nuevo la gestión porque hay mucho camino todavía por recorrer, si bien los resultados al decir de la gente son excelentes, pero siempre se puede más”. Enfatizó en que “si nos esforzamos un poquito más, si ajustamos la gerencia de los actos públicos es una repasada rápida, sin lugar a dudas, estoy convencido de que podemos sorprendernos de los resultados. Podemos duplicar nuestros actos para la gente”.

A contrario sensu, la dirigencia misionera de Cambiemos, que responde a las directivas impartidas desde el país central, sorprendió la pasada semana con un insólito pedido para que se suspendan las elecciones provinciales del 6 de junio convocadas por el gobernador Herrera Ahuad con el argumento de la pandemia. Lo contradictorio radica en que nada han dicho sobre el adelantamiento de elecciones convocado por el gobernador jujeño Morales, que pertenece a su mismo espacio político.

En tiempos de crisis global como el que vivimos es fundamental la figura del líder para trazar el camino que permita avanzar hacia el objetivo común. La Renovación misionera permite vislumbrar un liderazgo sólido y férreo con un objetivo común claro. El misionerismo se traduce en la búsqueda constante de la felicidad del pueblo, un sueño inspirador forjado a fuego en cada acto de gestión.

(*) El autor es Abogado, Diplomado en Manejo de Crisis, Posgrado de Especialización en Comunicación de Gobierno y Electoral, Becario de la Fundación Konrad Adenauer.

