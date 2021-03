El protagonista de una mesaza: Nelson Castro contó anécdotas increíbles y deslumbró al tocar el piano

Tras el regreso de las mesazas, el doctor y periodista, Nelson Castro, fue uno de los invitados de lujo que tuvo la mesa a cargo de Juana Viale, donde contó cómo se las ingenió para salvar vidas a bordo de un avión, donde además cerró la velada del programa con una interpretación de “La miniatura romántica”.

El periodista, le contó a Juana Viale y a los demás invitados cómo se las ingenió a bordo de un avión para tratar a dos pacientes que habían sufrido un infarto. “Fue un viaje dramático”, aseguró. Luego de que la conductora rememoró una anécdota a la que se había referido Matías Martin en el programa del sábado. “Dijo que compartió contigo un vuelo y de repente se cayó desmayado un pasajero”, recordó Viale en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).

Esa frase fue el puntapié para que Castro contara las veces que le salvó la vida a pasajeros que presentaron un cuadro inesperado. “Fue un viaje dramático. Estábamos en un asiento de cuatro, Matías estaba en una punta y yo en otra. Se escucha un estrépito, se había caído alguien. Empiezan a buscar un médico y él único era yo”, recordó.

Pero ese no fue el único caso en el que asistió a una persona en las alturas, “fue la tercera vez que me pasó. Dos veces tuve que lidiar con un paciente con un infarto a bordo y las dos veces tuve que hacer bajar el avión porque no estaban los elementos necesarios. Tenían un estetoscopio que no se escuchaba nada”, aseguró.

La misma noche que compartió el vuelo con el conductor de Todo Pasa (Urbana Play), el comunicador y neurólogo debió atender otras tres personas. “Estuve de guardia. Las dos últimas horas hablé con una chica de 15 años que tenía hipotensión. Así que le sostenía la pierna, era lo único que podía hacer. Te tenés que hacer responsable, sin elementos. Quedas con un estrés que no te podes imaginar”, afirmó.

Fuente: TN

