A partir del sueldo de marzo se plasma la unificación del salario docente en Misiones

Ya no se cobrará en tres veces el salario docente como venía ocurriendo, sino en dos, siendo el primer depósito, más grande para los que cobran hasta 40 mil pesos que es el mínimo provincial por cargo. El anuncio lo había hecho el gobernador Herrera Ahuad el 9 de marzo y se concreta con el cobro del próximo miércoles. Sobre esa medida, el análisis de las tres primeras semanas de clases y las protestas de los auto convocados habló el presidente del CGE Misiones Alberto Galarza.

El funcionario explicó los puntos a tener en cuenta sobre los cambios anunciados por el mandatario, en el acto de Apertura del Ciclo Lectivo 2021, sobre la garantía salarial docente provincial.

“Misiones ha hecho una importante inversión en los dos últimos años en materia de salario docente. Cuando miramos los indicadores cuesta creer el crecimiento que ha tenido el salario de Misiones, pareciera que no es real”, comenzó diciendo Galarza.

A partir de marzo se deja de pagar el salario docente en tres etapas. Primero se pagaban los sueldos, luego los componentes nacionales (incentivo docente) y por último se pagaba la garantía salarial docente provincial.

Esa garantía se cobraba a mes vencido. Pero este es el último mes que se cobra de esa manera, a partir del 31 de marzo se cobrarán unificados los componentes provinciales, por lo cual se va a cobrar una doble garantía, solo este mes.

Además, se va a cobrar un adicional que la provincia se había hecho cargo cuando la Nación se retira del aporte nacional del ex articulo 9, a través de recursos propios. “Se incorpora al salario como un adicional más”

“El docente ya no va a cobrar en tres veces, porque antes se difería a mes vencido, ahora a principio de mes el docente cobrará su salario como lo hace toda la Administración del Estado, y solo quedaría el fondo nacional de incentivo docente.”

Misiones celebra la vuelta a la presencialidad en los colegios

Según datos de la UNESCO, el año pasado se perdió aproximadamente dos tercios del tiempo escolar, lo cual tiene una repercusión en los aprendizajes.

En Misiones se suspendieron las clases el 12 de marzo del año pasado pero, al día siguiente se presentò la estrategia de aulas abiertas a través de la Plataforma Guacurarí. “Esa herramienta que silenciosamente habíamos preparado durante 5 años, fue muy útil e importante para el mundo. Hubo días que tuvimos hasta 100 mil visitas. Hoy posee más de cincuenta mil contenidos educativos” afirmó Galarza, quien agregó que Misiones ha sobrevivido a esta crisis mundial, en cuanto a educación, porque ha tenido una herramienta eficaz. “Aprendimos de otra manera, pudimos aprender todos a manejar otras herramientas, lo cual perdura hasta hoy.”

Sin embargo el presidente del CGE admitió que no se puede desconocer que se tuvo una desconexión de muchos estudiantes, alrededor del 10% de los alumnos a nivel primario no han establecido una conexión ni virtual, ni material. Se entregó también el año pasado en toda la Provincia más de 2 millones seiscientos mil cuadernillos de un programa nacional Seguimos Educando. Pero “muchos padres han optado por no retirar el material, que era una ayuda para aquellos que no tenían acceso a la conectividad”.

Para el 30 de abril se prevé cerrar el tiempo de revinculación, además es el día que se van a solicitar la devolución del Legajo Único de Alumnos (LUA), a través del cual se puede tener el dato preciso de cómo fue el nivel educativo en el 2019, en el 2020 y como va a ser en este año. “Vamos a tener una idea de cuantos alumnos perdimos en este tiempo, y ver como salimos a recuperarlos.”

Cuando se vuelve a la presencialidad ya se tenía la idea que iba a haber casos de covid positivo. La directiva del Gobernador fue que, en ninguna escuela falte agua, luz y que ningún colegio tenga problemas sanitarios.

Desde el año pasado se viene interviniendo con todas empresas que trabajan en la obra pública, por lo cual hay 750 escuelas que fueron reparadas con las tres prioridades establecidas por el Gobierno de la Provincia.

“Hicimos un esfuerzo logístico enorme y hoy, felizmente no aparecen tantos casos de covid. Hay 8 estudiantes con test positivo, hay 11 alumnos en aislamiento por contacto estrecho de sus familiares y, el viernes tuvimos una situación en Pozo Azul donde le pedimos aislar a 10 estudiantes más.” Los docentes con covid positivo tienen 15 días de licencia.

Se logro vacunar al 56% de la población escolar de la Provincia. Misiones es la cuarta provincia del país con mayor cantidad de docentes vacunados. “Hemos hecho un trabajo muy eficaz. Estamos esperando mas vacunas” .

Por último el presidente del Consejo de Educación se refirió a la protesta de los sectores denominados «Auto convocados», que reclaman un salario básico de 18.600 pesos y que protagonizaron algunas medidas de fuerza que incluyeron corte de rutas en la provincia.

SH/GP

GP-EP