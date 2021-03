Temporal en Misiones: volaron techos en 5 casas de El Soberbio

Imagen ilustrativa

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado se desencadenó un temporal en la localidad misionera de El Soberbio con fuertes vientos lo que produjo voladuras de techos en cinco viviendas.

Según informó la comisaría de El soberbio, las casas afectadas son del Barrio Maracaná y Barrio Hospital.

Se recuerda a la población que el tiempo continuará inestable todo el fin de semana, con chaparrones y tormentas aisladas.

Recomendaciones del Ministerio de Salud en caso de tormentas

Ante la presencia de fuertes lluvias acompañadas de intensas ráfagas de viento, el Ministerio de Salud Pública de Misiones, recomienda a la población seguir pautas de cuidado para evitar que estos fenómenos meteorológicos provoquen consecuencias en la salud de las personas afectadas.

Entre las recomendaciones, el Ministerio de Salud solicitó a la población que en caso de ser posible posponga actividades a desarrollar en espacios al aire libre, y pidió a las personas resguardarse en el interior de una casa, edificio o automóvil, cerrando las persianas o cortinas y asegurando las puertas que dan al exterior.

Además es muy importante desconectar los aparatos eléctricos, como las computadoras y apagar los acondicionadores de aire, ya que las variaciones de voltaje que provocan los rayos pueden causar graves daños e incendios. También recomendó evitar el contacto con tuberías, debido a que los caños y dispositivos del baño pueden conducir electricidad y producir una descarga a aquellas personas que entren en contacto con estos artefactos.

Si la persona se encuentra en el exterior, se recomienda buscar resguardo y no permanecer a la intemperie. En el caso que no sea posible, las personas deben alejarse de los árboles o postes de luz y no aproximarse a carteles u otras estructuras de chapa.

Ante la presencia de rayos, las personas que están afuera no deben pararse en una colina, en un campo abierto, en la playa o en un bote sobre el agua. Deben buscar resguardo en un edificio sólido y resistente, pero no se deben refugiar en cabañas aisladas u otras estructuras en áreas abiertas. Además no hay que tomar contacto con superficies de metal como tractores, motocicletas, y bicicletas. En caso de lesionados llamar al 107.

En el caso de encontrarse en campo abierto sin edificios en las cercanías, la mejor protección es permanecer agachado, al aire libre, manteniéndose alejado a una distancia igual a dos veces la altura del árbol. Si usted siente una descarga eléctrica (su cabello se erizará o sentirá un hormigueo en la piel), es posible que un rayo este próximo a caer sobre usted. Agáchese y póngase en cuclillas. Coloque las manos sobre las orejas y la cabeza entre las rodillas. Hágase lo más pequeño posible y reduzca al mínimo su contacto con el suelo, no se tienda en el suelo.

Las tormentas eléctricas son un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de rayos, acompañadas por lluvias y vientos fuertes, pero pueden presentarse también sin estas condiciones climáticas. Se forman entre nubes o entre una de estas nubes y la tierra, y la descarga es visible por la luz destellante que se produce con trayectorias sinuosas y de ramificaciones irregulares, a veces de muchos kilómetros de distancia.

